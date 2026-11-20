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कुंभ मेले में बिछड़ने की कहावत को बदलने की तैयारी, 30 खोया पाया केंद्र और 36 थाने संभालेंगे व्यवस्था

हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी ( ETV Bharat )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही है. कुंभ मेले में भीड़ के बीच अपनों से बिछड़ने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं. इसी वजह से कुंभ मेले में बिछड़ने की कहावत भी लंबे समय से आज भी प्रचलित है, लेकिन कुंभ मेला पुलिस इस बार ऐसी घटनाओं को कम से कम करने और बिछड़े लोगों को जल्द से जल्द उनके परिजनों से मिलाने की तैयारी में जुट गई है.

सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के भी इंतजाम किए गए: मेले की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के साथ खोया पाया व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है. इसके लिए कुंभ मेला क्षेत्र में 30 खोया पाया केंद्र बनाए जाएंगे. वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुंभ मेले में 36 थाने, एक साइबर थाना और छह जीआरपी थाने स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा दो रिजर्व पुलिस लाइन के निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है.