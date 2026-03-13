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शाहजहांपुर: स्वास्थ्य विभाग में 30 लाख रुपए का घोटाला, कर्मचारियों ने फर्जी मेडिकल बिल से सरकार को लगाया चूना

शाहजहांपुर: स्वास्थ्य विभाग में 30 लाख रुपए का चिकित्सा प्रतिपूर्ति घोटाले का मामला सामने आया है. सेवानिवृत कर्मचारियों ने अस्पतालों में उपचार कराए बिना ही फर्जी बिल लगाकर सरकारी रकम हड़प ली. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के निर्देश पर हुई जांच में इस घोटाले का खुलासा हुआ है. डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ डा. विवेक मिश्र को जांच करके इन सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने व सरकारी धन की रिकवरी का निर्देश दिया है. उन्होंने भुगतान प्रक्रिया में शामिल रहे सभी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति व उन पर भी कार्रवाई करने को कहा है.

चिकित्सा प्रतिपूर्ति घोटाले का मामला (Video credit: ETV Bharat)





दरअसल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्ष 2025 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच 15 कर्मचारियों को 29 लाख 93 हजार 943 रुपये का भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में किया गया है. जब इसका विवरण वित्त मंत्रालय पहुंचा तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संदेह जताते हुए जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को जांच करने का निर्देश दिया. इसके बाद जांच में सामने आई फर्जीबाड़ा ने सबको चौका दिया.

हालांकि, जिस अस्पताल के नाम पर पैसे की लूट हुई है, उस नाम का अस्पताल "सरस्वती हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट" लखनऊ में कहीं नहीं मिला. फिलहाल इस मामले में जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने रिकवरी और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.



इस संबंध में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि 15 लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं. फर्जी मेडिकल बिल बनाकर 1लाख 99 हजार, 1लाख 98 हजार कुछ ऐसे रुपये की निकासी कर ली है.