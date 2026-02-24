ETV Bharat / state

नवादा में युवाओं के लिए निशुल्क फास्ट फूड प्रशिक्षण, जल्द संपर्क करें, सीटें सीमित

नवादा: बिहार के नवादा जिले में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आरसेटी) में 23 फरवरी से 30 दिवसीय निशुल्क फास्ट फूड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है. यह प्रशिक्षण युवाओं को स्वरोजगार या नौकरी के अवसर प्रदान करेगा है. महिला थाना के समीप स्थित इस संस्थान में यह पहल स्थानीय युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकती है।

फूड सेफ्टी और बिजनेस स्किल्स: प्रशिक्षण केवल खाना बनाना सिखाने तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें फूड सेफ्टी, स्वच्छता, किचन प्रबंधन और हाइजीन जैसे महत्वपूर्ण मानकों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी. साथ ही, कस्टमर सर्विस स्किल्स, लघु व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया, साक्षात्कार की तैयारी और जॉब प्लेसमेंट से जुड़े मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा. ये सभी पहलू युवाओं को व्यावहारिक जीवन में सफलता दिलाने में मदद करेंगे.

निशुल्क फास्ट फूड प्रशिक्षण (ETV Bharat)

बैंक लोन और स्वरोजगार की सुविधा: प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इच्छुक युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी. आरसेटी के माध्यम से बैंक लिंकेज और वित्तीय सहायता आसानी से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रशिक्षित युवा अपना फास्ट फूड स्टॉल या छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हुई है और ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर केंद्रित है.

प्रशिक्षण में क्या-क्या सिखाया जाएगा: प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न लोकप्रिय फास्ट फूड आइटम्स तैयार करने की कला सिखाई जाएगी, जिसमें पिज्जा, चाऊमीन, इडली, डोसा, सांभर और अन्य व्यंजन शामिल हैं. संस्थान के निदेशक सुनील कुमार के अनुसार, यह कोर्स पूरी तरह प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) और सैद्धांतिक (थ्योरी) दोनों आधार पर होगा. इससे युवा न केवल व्यंजन बनाने में माहिर होंगे, बल्कि उन्हें सीधे बाजार में उतरने या नौकरी पाने की क्षमता भी मिलेगी.