नगर पालिका चुनाव से पहले खैरागढ़ में करीब 30 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण, अरुण साव ने की कई घोषणाएं
लंबे समय से चल रही मांग पूरी, टिकरापारा उच्चस्तरीय पुल का भूमिपूजन, उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा- कल से ही शुरू हो काम
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 3:09 PM IST
खैरागढ़. रविवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर के टिकरापारा स्थित राम मंदिर प्रांगण में कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण से हुई. इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ 47 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. कार्यक्रम में सबसे बड़ी सौगात मोतिनाला पर बनने वाले टिकरापारा उच्चस्तरीय पुल के रूप में मिली.
लंबे समय से थी मांग
6 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी. वहीं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह की मांग पर खेल मैदान, मंगल भवन, स्पोर्टिंग क्लब और सड़कों के विकास के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपये की अतिरिक्त घोषणाएं भी की गईं. इससे जिले को लगभग 35 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली.
'ट्रिपल इंजन सरकार से ही होगा नगर का विकास'
जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि आज टिकरापारा पुल का भूमिपूजन हो रहा है, जिसकी पिछले 15-20 वर्षों से आवश्यकता महसूस की जा रही थी. आने वाले दिनों में नगर पालिका चुनाव होने हैं. नगर का सही विकास सुनिश्चित करने के लिए जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद दे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार होने पर ही विकास कार्यों को गति मिलेगी.
उन्होंने अपने नगर पालिका कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में नदियों में स्टॉप डैम, इतवारी बाजार में सब्जी मार्केट और प्रत्येक वार्ड में सीसी रोड सहित अनेक विकास कार्य कराए गए. इन्हीं कार्यों के लिए नगर पालिका को उत्कृष्ट नगर पालिका का पुरस्कार भी मिला. उन्होंने कहा कि नगर में ऐसे सभी कब्जाधारियों को पट्टा दिलाने का प्रयास किया जाएगा, जो इसके पात्र हैं.
विक्रांत सिंह ने कांग्रेस विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति विकास कार्य लेकर विधायक के पास जाता है तो उनका जवाब रहता है कि हमारी सरकार नहीं है. उन्होंने कांग्रेस के मिशन संडे पर भी कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि इसके माध्यम से अधिकारियों को ब्लैकमेल कर वसूली का काम किया गया.
कल से शुरू होगा पुल का काम : अरुण साव
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि खैरागढ़ को 30 करोड़ 47 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है. इसमें नगर पालिका क्षेत्र के 5 करोड़ 80 लाख रुपये के 52 कार्यों का भूमिपूजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि टिकरापारा पुल को लेकर लगभग 50 वर्षों से इंतजार किया जा रहा था. अब 6 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से मोतिनाला पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया जाएगा. उन्होंने मंच से ही सेतु विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुल निर्माण का काम कल से ही प्रारंभ किया जाए. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जिस कार्य का भूमिपूजन करती है, उसका लोकार्पण भी करती है. भूमिपूजन करके भाग जाने का काम उनकी सरकार नहीं करती.
केसीजी जिले को तीन साल में दिए 47 करोड़
अरुण साव ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से केवल केसीजी जिले को 47 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. सरकार ने जनता के पैसों को जनता के विकास के लिए खर्च किया है, न कि अपनी तिजोरी भरने या उन पैसों को दिल्ली पहुंचाने के लिए.
दुनिया भर से लोग खैरागढ़ आते हैं, इसलिए इस शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि यहां आने वाले लोग खैरागढ़ की खूबसूरती और विकास को देख सकें.- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री
कई घोषणाएं भी हुईं
विक्रांत सिंह की ओर से रखी गई मांगों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चार बड़ी घोषणाएं भी कीं. इनमें राजा फतेह सिंह खेल मैदान के विकास एवं उन्नयन के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, सर्वमंगल मांगलिक भवन के अधूरे निर्माण को पूरा कराने के लिए 60 लाख रुपए, राजा लालबहादुर स्पोर्टिंग क्लब के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए और खैरागढ़ की सड़कों के निर्माण के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपये शामिल हैं. इन घोषणाओं के साथ ही नगर विकास के लिए कुल 4 करोड़ 30 लाख रुपये की अतिरिक्त सौगात मिली.