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नगर पालिका चुनाव से पहले खैरागढ़ में करीब 30 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण, अरुण साव ने की कई घोषणाएं

करीब 30 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खैरागढ़. रविवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर के टिकरापारा स्थित राम मंदिर प्रांगण में कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण से हुई. इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ 47 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. कार्यक्रम में सबसे बड़ी सौगात मोतिनाला पर बनने वाले टिकरापारा उच्चस्तरीय पुल के रूप में मिली.

नगर पालिका चुनाव से पहले खैरागढ़ में विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण (ETV BHARAT CHHATTISGARH) लंबे समय से थी मांग 6 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी. वहीं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह की मांग पर खेल मैदान, मंगल भवन, स्पोर्टिंग क्लब और सड़कों के विकास के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपये की अतिरिक्त घोषणाएं भी की गईं. इससे जिले को लगभग 35 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली.