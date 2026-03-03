ETV Bharat / state

UP के फिशरीज सेक्टर में 1400 करोड़ का निवेश; 30 कंपनियां देंगी युवाओं का रोजगार

मत्स्य विभाग की महानिदेशक धनलक्ष्मी के का कहना है कि निवेश प्रस्तावों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा.

UP के फिशरीज सेक्टर में 1400 करोड़ का निवेश.
UP के फिशरीज सेक्टर में 1400 करोड़ का निवेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 3, 2026 at 7:27 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब मत्स्य विकास से भी यूपी के युवाओं को रोजगार का मौका देगी. मत्स्य क्षेत्र में जल्द ही 30 कंपनियां 1407 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं, जिससे प्रदेश के 2 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा.

इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए मत्स्य विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है. इन निवेश प्रस्तावों से उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग की कार्यप्रणाली अन्य राज्यों के लिए प्रेरक बन गई है. मत्स्य क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां वाराणसी, बाराबंकी, अमेठी समेत कई जनपदों में जल्द निवेश करेंगी.

वाराणसी में 300 करोड़ रुपए का निवेश: दो दिन पहले हुए मीन महोत्सव में उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग को 1200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले. वहीं, दिसंबर में हुए मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन में भी 207 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे.

मीन महोत्सव (27-28 फरवरी) को मिले निवेश प्रस्ताव के मुताबिक, औरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड 300 करोड़ रुपए वाराणसी में निवेश करेगी. प्रोबस स्मार्ट थिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और नेक्सजेन कंपनियां 200-200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी.

दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने बाराबंकी में 100 करोड़ रुपए निवेश करने की इच्छा जताई है. कुल मिलाकर 30 कंपनियों की ओर से 1407 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

नेक्सजेन लगाएगी फिश प्रोसेसिंग प्लांट: आंध्र प्रदेश की नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश में फिश प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी. कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए निवेश करने की इच्छा जताई है.

कंपनी के निदेशक दीपक श्रीनिवास ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश की तारीफ की. उन्होंने बताया कि प्लांट में 150 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा. यह प्लांट 2028 तक तैयार हो जाएगा.

दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के एवी सुब्रमण्यम ने बताया कि कंपनी बाराबंकी में फिश फीड प्लांट लगाएगी. 2027 तक पूरी होने वाली इस परियोजना में 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे 300 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

मत्स्य विभाग की महानिदेशक धनलक्ष्मी के का कहना है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग निवेश प्रस्तावों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा. प्रदेश में पहली बार हुए मीन महोत्सव में आए उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मत्स्य विकास की अपार संभावनाओं को बढ़ाने और विजन 2047 के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से विभाग तेजी से कार्य कर रहा है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार देश-प्रदेश के 5000 मत्स्य किसानों, उद्यमियों और वैज्ञानिकों को एक जगह इकट्ठा किया गया.

17-18 दिसंबर 2025 को हुए मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन में भी 207 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले. इससे दो हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा. यह प्रस्ताव जल्द ही धरातल पर उतरेंगे.

