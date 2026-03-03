ETV Bharat / state

UP के फिशरीज सेक्टर में 1400 करोड़ का निवेश; 30 कंपनियां देंगी युवाओं का रोजगार

UP के फिशरीज सेक्टर में 1400 करोड़ का निवेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब मत्स्य विकास से भी यूपी के युवाओं को रोजगार का मौका देगी. मत्स्य क्षेत्र में जल्द ही 30 कंपनियां 1407 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं, जिससे प्रदेश के 2 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा. इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए मत्स्य विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है. इन निवेश प्रस्तावों से उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग की कार्यप्रणाली अन्य राज्यों के लिए प्रेरक बन गई है. मत्स्य क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां वाराणसी, बाराबंकी, अमेठी समेत कई जनपदों में जल्द निवेश करेंगी. वाराणसी में 300 करोड़ रुपए का निवेश: दो दिन पहले हुए मीन महोत्सव में उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग को 1200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले. वहीं, दिसंबर में हुए मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन में भी 207 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे. मीन महोत्सव (27-28 फरवरी) को मिले निवेश प्रस्ताव के मुताबिक, औरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड 300 करोड़ रुपए वाराणसी में निवेश करेगी. प्रोबस स्मार्ट थिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और नेक्सजेन कंपनियां 200-200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी. दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने बाराबंकी में 100 करोड़ रुपए निवेश करने की इच्छा जताई है. कुल मिलाकर 30 कंपनियों की ओर से 1407 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. नेक्सजेन लगाएगी फिश प्रोसेसिंग प्लांट: आंध्र प्रदेश की नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश में फिश प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी. कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए निवेश करने की इच्छा जताई है.