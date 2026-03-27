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अमेठी में पेट्रोल पंप पर मारपीट, पुलिस से झड़प, 4 गिरफ्तार; हाथरस में लगी लंबी लाइनें

अमेठी/हाथरस: अमेठी के तिलोई तहसील में थाना मोहनगंज के भेलाई कला गांव में पेट्रोल पंप पर बवाल हो गया. ग्रामीणों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई. पुलिस से भी झड़प हुई. घटना में कुल 30 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

वहीं, हाथरस जिले में भी पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं. कई जगहों पर लोगों का सब्र जवाब देता नजर आ रहा है. सरकार बार-बार ऐलान कर रही है कि पेट्रोल की कमी नहीं है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं. यही वजह है कि पेट्रोल पंप पर भीड़ लग रही है.

पहले जानें अमेठी की घटना: थानाध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि हल्का इंचार्ज की तहरीर पर 5 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, जगदीशपुर रोड स्थित सुंदरी नारायण फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल लेने के लिए लंबी कतार लगी थी. इसी दौरान पूरे जमाल मजरे भेलाई कला निवासी अब्बू सैफ नामक युवक 25 लीटर पेट्रोल लेने के लिए लाइन में लगा था. कर्मचारियों ने उसे मात्र 5 लीटर ही पेट्रोल दिया.

आरोप है कि कुछ अन्य लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार अधिक पेट्रोल दिया जा रहा था, इसी से नाराज होकर युवक ने विरोध किया. विरोध के दौरान कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते गाली-गलौज के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई.