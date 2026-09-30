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बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक हुई. जिसमें 30 एजेंडे पर मुहर लगी. धरना और आंदोलन करने वालों से निपटने के लिए 30 वाटर कैनन और 86 ब्रजवाहन खरीदने की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 62 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृती प्रदान की गई है.