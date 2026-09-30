बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें 30 एजेंडे पास हुए. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 30, 2026 at 5:06 PM IST
पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक हुई. जिसमें 30 एजेंडे पर मुहर लगी. धरना और आंदोलन करने वालों से निपटने के लिए 30 वाटर कैनन और 86 ब्रजवाहन खरीदने की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 62 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृती प्रदान की गई है.
हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने एवं रोजगार सृजित करने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 प्रारूप की स्वीकृति दी गई है. वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप और संग्रहालय निदेशालय एवं राजकीय संग्रहालय के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विभिन्न कोटि के 35 पदों की संविदा पर नियुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
हवाई जहाज में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले ATF पर वैट की दर 1% से घटाकर शून्य करने की स्वीकृति दी गई है. शहीद जुब्बा सहनी वास्तु कला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर लगी मुहर। #BiharCabinetDecisions#samratchoudhary#CMsamrat pic.twitter.com/G7xZSVBO1i— IPRD Bihar (@IPRDBihar) September 30, 2026
लगातार लिए जा रहे हैं फैसले
कैबिनेट की बैठक में सम्राट चौधरी की सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है. पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में नवादा में चीनी मिल के लिए जमीन देने का फैसला लिया गया जिससे चीनी मिल खोलने का रास्ता साफ हो गया है और उसमें 500 करोड़ का निवेश होगा. वही विभिन्न आयोग, बोर्ड, निगम और समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिन्हें मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का दर्जा दिया गया है उनके वेतन और दैनिक भत्ता सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का बड़ा फैसला भी लिया गया था.
मछुआरा आयोग के सदस्य को ₹50000 मासिक देने का बड़ा फैसला भी लिया गया था. वहीं जम्मू कश्मीर के लेह में शहीद सूबेदार संतोष कुमार की पत्नी को अनुकंपा पर नौकरी देने का भी फैसला लिया गया था. साथ ही सरकार ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर सजा काट रहे हैं कैदियों को परिहार का लाभ देकर कर मुक्त करने के संबंध में भी बड़ा फैसला लिया गया था.
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