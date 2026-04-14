हाईवे पर रील बनाने का पागलपन पड़ा भारी, 3 दोस्तों की ऑन द स्पॉट डेथ, 2 की हालत नाजुक
मऊगंज जिले के पन्नी पथरिया हाइवे पर मंगलवार सुबह तकरीबन 11 बजे हुआ हादसा. पुलिस घटना की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 4:11 PM IST
रीवा: मऊगंज में मंगलवार को रील बनाने के चक्कर में बाइक सवार तीन दोस्तों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया. वहीं दूसरी बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है.
मऊगंज हाइवे पर हुआ हादसा, एक-एक कर खड़े ट्रेलर से टकराई 2 बाइक
दिल दहला देने वाला यह हादसा मऊगंज जिले के पन्नी पथरिया हाइवे पर मंगलवार सुबह तकरीबन 11 बजे घटित हुआ. मऊगंज क्षेत्र के रहने वाले 5 दोस्त 2 अलग-अलग बाइक पर सवार होकर रतनगवां गांव से मऊगंज की तरफ आ रहे थे. बताया जा रहा है कि हादसे से पहले दोनों बाइक की रफ्तार काफी तेज थी. इसी दौरान वे अपने मोबाइल फोन से रील भी सूट कर रहे थे. इसी दौरान नेशनल हाइवे पर खड़े एक ट्रेलर ट्रक से उनकी बाइक जा टकराई. तुरंत बाद दूसरी बाइक भी अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई.
मऊगंज स्थित लौर थाना क्षेत्र के निवासी हैं मृतक और घायल
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार तीनों युवकों के परखच्चे उड़ गए. जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 अन्य युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है. हाइवे से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी. घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने तत्काल घायलों को इलाज के लिए मऊगंज अस्पताल भिजवाया. शवों को पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया.
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मृतकों की पहचान उपलक्ष कोल(17), अमरीश कोल(22), हेमराज कोल(17) के तौर पर हुई है. वहीं प्रशांत द्विवेदी(19) और प्रदीप द्विवेदी(17) गंभीर रूप से घायल हैं. बताया गया कि दोनों सगे भाई थे और अपने अन्य दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकले थे. पुलिस को घटना स्थल से पिस्टल नुमा एक लाइटर मिली है.
SDOP ने कहा, घटनास्थल से पिस्टलनुमा लाइटर बरामद घटना की जांच जुटी पुलिस
घटना को लेकर मऊगंज SDOP सची पाठक ने बताया की पन्नी पथरिया गांव मे एक सडक हादसा हुआ है जिसमे 3 युवकों की मौके पर मौत हुई है जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए है. एक बाइक मे 3 युवक सवार थे जबकि दुसरी बाइक मे 2 युवक सवार थे. जानकरी के मुताबिक दोनों बाइक की रफ्तार तेज थी इसी दौरान उनके द्वारा मोबाइल से रील बनाई जा रही थी तभी एक के बाद एक दोनों बाइक अनियंत्रित होकर खड़े ट्रेलर से टकरा गई.
मौके से ट्रेलर को जप्त किया गया है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. मौके से पिस्टल नुमा लाइटर भी मिली है घटना की जांच की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.