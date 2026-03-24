ETV Bharat / state

वाराणसी के बीएचयू में फायरिंग करने वाले तीन छात्र गिरफ्तार, पटना से पकड़े गए, 25 हजार के इनामी हैं

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिरला हॉस्टल के पास छात्र पर फायरिंग करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तीनों पर 25-25000 के इनामी हैं. तीनों को पटना से वाराणसी की लंका पुलिस ने पकड़ा है.

एसीपी गौरव बांसवाल ने बताया, गिरफ्तार ऋषभ राय, पीयूष तिवारी और तापस राय बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं. एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले पीयूष राय ने पुलिस को बताया कि वह छीतूपुर इलाके में किराए में मकान लेकर रहता है.

घटना से कुछ दिन पहले बीए तृतीय वर्ष के छात्र रोशन मिश्रा ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. रोशन जब कैंपस में मिलता तो चिढ़ाता था. साथ ही मारपीट और गाली गलौज भी करता था.

बता दें, बिरला हॉस्टल के बाहर हुई फायरिंग के बाद कैंपस में माहौल तनाव पूर्ण हो गया था. इसके बाद छात्रों और पुलिस प्रॉक्टोरियल बोर्ड में जमकर झड़प भी हुई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों पर इनाम रखा था.