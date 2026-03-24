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वाराणसी के बीएचयू में फायरिंग करने वाले तीन छात्र गिरफ्तार, पटना से पकड़े गए, 25 हजार के इनामी हैं

तीनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं. बिरला हॉस्टल के पास छात्र पर फायरिंग कर फरार हो गए थे.

पुलिस ने तीनों छात्रों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने तीनों छात्रों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Varanasi Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 9:10 PM IST

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वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिरला हॉस्टल के पास छात्र पर फायरिंग करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तीनों पर 25-25000 के इनामी हैं. तीनों को पटना से वाराणसी की लंका पुलिस ने पकड़ा है.

एसीपी गौरव बांसवाल ने बताया, गिरफ्तार ऋषभ राय, पीयूष तिवारी और तापस राय बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं. एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले पीयूष राय ने पुलिस को बताया कि वह छीतूपुर इलाके में किराए में मकान लेकर रहता है.

घटना से कुछ दिन पहले बीए तृतीय वर्ष के छात्र रोशन मिश्रा ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. रोशन जब कैंपस में मिलता तो चिढ़ाता था. साथ ही मारपीट और गाली गलौज भी करता था.

बता दें, बिरला हॉस्टल के बाहर हुई फायरिंग के बाद कैंपस में माहौल तनाव पूर्ण हो गया था. इसके बाद छात्रों और पुलिस प्रॉक्टोरियल बोर्ड में जमकर झड़प भी हुई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों पर इनाम रखा था.

एसीपी गौरव बांसवाल ने बताया कि 21 फरवरी 2026 को बिरला छात्रावास के सामने फायरिंग की घटना घटी थी, जिसमें तीन लोग शामिल थे. तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें तीन साजिश करने वाले और दो मुख्य आरोपी समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

इसमें तीन मुख्य आरोपी पीयूष तिवारी, ऋषभ राय और तापस राय को पटना से गिरफ्तार किया गया. पांचों आरोपी 25000 रुपए के इनामिया हैं, जिसमें से तीन को आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. पुलिस जल्द ही दो और को गिरफ्तार कर लेगी.

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