एटा में सड़क हादसा; अज्ञात वाहन की टक्कर से श्राद्ध में जा रहे 3 युवकों की मौत
पुलिस मामले की जांच कर रही है अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:16 PM IST
एटा: अवागढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई. टूंडला-एटा हाईवे पर तिसार चौराहे के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक की मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई.
मृतकों की शिनाख्त करन कश्यप (18), निवासी गंगा रिसॉर्ट, जनपद फिरोजाबाद, सुमित कश्यप (19), निवासी नगला गजू, जनपद फिरोजाबाद और आशु (20) निवासी थाना निधौली कलां, जनपद एटा के रूप में हुई है. करन चूड़ी बनाने का काम करता था, जबकि सुमित मजदूरी दोनों आपस में मौसेरे भाई थे. बताया जा रहा है कि करन और सुमित के पिता का पहले ही निधन हो चुका है.
शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे तीनों युवक बाइक से श्राद्ध में शामिल होने के लिए एटा आए थे. इसी दौरान तिसार चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने उसे वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान शनिवार सुबह उसकी भी मौत हो गई.
सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देर रात टूंडला-एटा हाईवे पर थाना अवागढ़ क्षेत्र में एक बाइक पर 3 युवक सवार थे. अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घायल तीसरे युवक को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उपचार के दौरान शनिवार सुबह उसकी भी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.
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