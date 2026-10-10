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एटा में सड़क हादसा; अज्ञात वाहन की टक्कर से श्राद्ध में जा रहे 3 युवकों की मौत

एटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 युवकों की मौत ( Etv Bharat )

एटा: अवागढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई. टूंडला-एटा हाईवे पर तिसार चौराहे के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक की मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई.