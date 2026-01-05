ETV Bharat / state

CM योगी ने पुलिस भर्ती में दी बड़ी राहत, 32,679 पदों के लिए सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट

सोशल मीडिया पर आयु सीमा को लेकर हो रहा था विरोध, कई भाजपा नेताओं ने सीएम योगी को लिखी थी चिट्ठी

यूपी पुलिस भर्ती 2025
यूपी पुलिस भर्ती 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 3:34 PM IST

Updated : January 5, 2026 at 4:25 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है. विभिन्न संगठन और युवाओं की मांग पर योगी सरकार ने पुलिस विभाग में सीधी भर्ती को लेकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 31 दिसंबर 2026 को 32,679 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. इनमें सिविल पुलिस के लिए 10,469 पद (महिला और पुरुष), पीएसी में पुरुषों के लिए 15,131 पद, यूपी एसएसएफ में पुरुषों के लिए 1,341 पद और अन्य विभागों में बाकी पद हैं. यह भर्ती सीधी भर्ती के तहत हो रही है. जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य चरण हैं. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जनवरी तक चलेगी.

वहीं, ​शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं तय की गई है. जबकि ​पुरुष आयु सीमा 18 से 22 वर्ष (जन्म 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच) और ​महिला आयु सीमा 18 से 25 वर्ष (जन्म 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच) रखी गई थी. वहीं, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान था. नोटिफिकेशन जारी होते ही सामान्य जाति की आयु सीमा बढ़ाने को लेकिर मांग उठने लगी थी. सोशल मीडिया पर जनरल कैटेगरी के लिए आयु केवल 18 से 22 साल होने पर विरोध शुरू हो गया था.

सरकार की ओर से जारी आदेश.
सरकार की ओर से जारी आदेश. (UP Government)

प्रदेश भर में हो रहे विरोध के सुर के बाद योगी सरकार ने आयु सीमा में छूट देने का आदेश सोमवार को जारी किया है. इसके अलावा केएल अनिल कुमार त्रिपाठी, दिनेश रावत और राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग की आयु सीमा 22 से बढ़ाकर 25 वर्ष करने की मांग की थी. विधायक अनिल त्रिपाठी ने पत्र में मुख्यमंत्री को उनके ही वादे की याद दिलाते हुए लिखा था कि गोरखपुर और लखनऊ के जनता दरबार में आपने 3 साल की छूट का आश्वासन दिया था, जो नोटिफिकेशन में गायब था.

किन पदों पर मिलेगा लाभः ​इस छूट के साथ अब नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के कुल 32,679 पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। आयु सीमा में 3 साल की बढ़ोतरी के बाद अब आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा होने की संभावना है. वे युवा जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे और तकनीकी रूप से 'ओवरएज' हो गए थे, वे अब इस परीक्षा में बैठ सकेंगे.

