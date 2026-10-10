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3 साल की बच्ची से यौन शोषण, एम्स का सिक्योरिटी गार्ड अरेस्ट

रायपुर यौन शोषण ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: आमानाका थाना अंतर्गत टाटीबंध की एक 3 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आमानाका पुलिस ने यौन शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी रायपुर AIIMS हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था.