3 साल की बच्ची से यौन शोषण, एम्स का सिक्योरिटी गार्ड अरेस्ट
आरोपी परिचित था और बच्ची उसके घर खेलने गई थी, इसी दौरान आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 9:06 AM IST
रायपुर: आमानाका थाना अंतर्गत टाटीबंध की एक 3 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आमानाका पुलिस ने यौन शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी रायपुर AIIMS हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था.
पड़ोस में रहने वाले ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म
पश्चिम जोन के DCP रॉबिंसन गुरिया ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया बच्ची के परिजन ने शुक्रवार को आमानाका थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. परिजनों ने बताया कि उनकी 3 साल की बच्ची पड़ोसी के घर खेलने गई थी. पड़ोसी पूर्व परिचित है. परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.
बच्ची के परिजनों की शिकायत पर आमानाका पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई. आमानाका पुलिस ने आरोपी पर धारा 65 (2) BNS 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की.
दुष्कर्म का आरोपी अरेस्ट
DCP रॉबिंसन गुरिया ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार शाम को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत अरेस्ट किया गया. आगे की कार्रवाई जारी है.