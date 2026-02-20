ETV Bharat / state

गुरुग्राम में दरिंदगी की हद पार: 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम: गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने 3 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी. बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानें पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला गुरुग्राम शहर के सेक्टर-37 क्षेत्र का है. यहां एक बच्ची को उसके पड़ोस में रहने वाले शख्स बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. इसके बाद उसने करीब घर से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर बच्ची का बलात्कार किया. इसके बाद उसकी हत्या कर दी. काफी देर तक जब बच्ची घरवालों को नहीं मिली, तो परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत की. परिजनों को पहले से शख्स पर शक था. अपनी शिकायत में बच्ची के परिजनों ने उस शख्स का जिक्र किया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी के निशानदेही पर बच्ची के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.