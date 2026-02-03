ETV Bharat / state

3 साल की ‎बच्ची ने चबाया विस्फोटक, मुंह में विस्फोट से जबड़ा जख्मी, परिजनों ने दुकानदार पर लगाया आरोप

अलवर: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अलवर मार्ग स्थित चौकी बास गांव में मंगलवार को एक बच्ची ने टॉफी समझ विस्फोटक चबा लिया. मुंह में विस्फोटक फटने से उसका जबड़ा और गाल जख्मी हो गया. बच्ची खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ी. चिकित्सकों ने सर्जरी कर जबड़े को सेट किया. परिजनों का आरोप है कि दुकानदार ने 3 साल की मासूम को टॉफी की बजाय विस्फोटक दिया था. परिजनों ने दुकानदार के खिलाफ रामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है.

रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि बच्ची के परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दी कि उसकी बेटी अकशु (3) अपनी बहन अहाना के साथ गांव में ही किराना की दुकान पर टॉफी लेने गई थी. दुकानदार काला ने उसे टॉफी की बजाय विस्फोटक सामग्री दे दी. बच्ची ने विस्फोटक को टॉफी समझ चबाया, जिससे मौके पर ही विस्फोटक फट गया. परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है. दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि बच्ची के हाथ में कांच की बोतल थी. जो गिरकर टूट गई, इससे बच्ची के मुंह के पास यह गंभीर चोट लगी. उन्होंने बताया कि गंभीर हालत में मासूम को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची चिकित्सकों की निगरानी में है.