पटना में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, मेले से लापता होने के बाद मंदिर के पीछे खून से लथपथ मिली
पटना के बाढ़ अनुमंडल में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की घटना हुई. पीड़िता परिजनों के साथ दुर्गा पूजा मेला घूमने गई थी.
Published : March 26, 2026 at 4:05 PM IST
पटना : राजधानी पटना से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. चैती दुर्गा पूजा मेला देखने गई तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मेले में परिजनों से बिछड़ने का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.
मंदिर के पीछे खून से लथपथ मिली मासूम : मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ गांव में आयोजित चैती दुर्गा पूजा का मेला देखने गई थी. मेले की भीड़भाड़ में बच्ची अपने परिजनों से बिछड़ गई. जिसके बाद परिजनों ने मासूम की खोजबीन शुरू की. आसपास छानीबीन के बाद भी वह मेले में कही नहीं मिली. परिजन मेले में बने मंदिर के पीछे बच्ची को ढूढंने के इरादे से पहुंचे तो खोजबीन करने पर उन्हें मासूम की रोने की आवाज सुनाई दी.
इलाज के लिए पटना किया रेफर : मासूम के शरीर से खून बह रहा था. जिसके बाद आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पटना रेफर कर दिया गया है. फिलहाल मासूम का पटना में इलाज चल रहा है, लेकिन वह इतनी सदमे में है कि घटना के बारे में कुछ भी बता पाने में असमर्थ है.
जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही भदौर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट चुकी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्ची दादी के साथ चैती दुर्गा पूजा पंडाल मेला घूमने गई थी. उसी दौरान अचानक लापता हो गई. जिसके बाद परिजन खोजबीन शुरू किए फ़िर भी नहीं मिली तो अंततः घटना की जानकारी पुलिस को दी गई.
''बच्ची को इलाज के लिए भेजकर एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन जांच में जुट गई. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा. जिस तरह से बच्ची की हालात थी, उससे यह प्रतीत होता है कि मासूम के साथ दरिंदगी कर आरोपी फरार हो गया है.''- शत्रुघ्न शाह, भदौर थानाध्यक्ष
घटना के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी की पहचान करने और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. फिलहाल, इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीणों में दरिंदों के खिलाफ भारी आक्रोश है. लोग प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.
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