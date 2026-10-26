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गाजियाबाद में 17 वीं मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत, AC वेंट से गिरकर हुआ हादसा, परिवार में पसरा मातम

17 वीं मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. 17 वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हो गई. मामला गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित आदित्य वर्ल्ड सिटी के सिटी अपार्टमेंट का है. हादसे के बाद परिजन और पड़ोसी मासूम को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान अंशुल गोयल के पुत्र के रूप में हुई है. अंशुल गोयल आदित्य वर्ल्ड सिटी के सिटी अपार्टमेंट स्थित के-17XX फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे. घटना रविवार शाम तकरीबन 6:30 बजे की बताई गई है. रात 9:35 पर कविनगर स्थित मणिपाल अस्पताल से पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली थी.