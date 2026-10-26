गाजियाबाद में 17 वीं मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत, AC वेंट से गिरकर हुआ हादसा, परिवार में पसरा मातम
गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटियों में ये पहली घटना नहीं है. पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं.
Published : October 26, 2026 at 7:03 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. 17 वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हो गई. मामला गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित आदित्य वर्ल्ड सिटी के सिटी अपार्टमेंट का है. हादसे के बाद परिजन और पड़ोसी मासूम को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान अंशुल गोयल के पुत्र के रूप में हुई है. अंशुल गोयल आदित्य वर्ल्ड सिटी के सिटी अपार्टमेंट स्थित के-17XX फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे. घटना रविवार शाम तकरीबन 6:30 बजे की बताई गई है. रात 9:35 पर कविनगर स्थित मणिपाल अस्पताल से पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली थी.
सूचना मिलने के बाद वेव सिटी थाने की पुलिस टीम मणिपाल अस्पताल पहुंची, जहां मासूम का शव अस्पताल के शव ग्रह में रखा हुआ था. पुलिस ने परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली. मृतक के पिता अंशुल गोयल ने पुलिस को बताया कि बच्चा फ्लैट में खेल रहा था. फ्लैट में AC का वेंट खुला हुआ था और बच्चा ऐसी वेंट से नीचे गिर गया. इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
तीन साल के मासूम की हादसे में हुई मौत से सोसाइटी में शोक का माहौल है. फिलहाल, परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है. हाई राइज सोसाइटियों में ये पहली घटना नहीं है. पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जो निवासियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. एसीपी वेव सिटी प्रिया श्रीपाल के मुताबिक, बच्चों के 17 वीं मंजिल से गिरने की सूचना मिली थी. परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में जांच की जा रही है.
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