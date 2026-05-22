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कौशांबी में 3 साल के मासूम की नाले में डूबने से मौत; घर के बाहर खेल रहा था, घर में मचा कोहराम

थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

रौनक (फाइल फोटो)
रौनक (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 10:34 PM IST

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कौशांबी : जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शुक्रवार को घर के पास खेल रहे मासूम (3) की नाले में डूबने से मौत हो गई. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



मंझनपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे के हजरतगंज मोहल्ले के रहने वाले राजकुमार का बेटा रौनक (3) शाम के समय घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. दादी सोनिया के मुताबिक, खेलते-खेलते वह घर के पास बने नाले में गिर गया और पानी में डूब गया.

उन्होंने बताया कि कुछ देर तक बच्चे के दिखाई नहीं देने पर परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद पुल के बगल में भरे पानी में मासूम दिखाई पड़ा. आनन-फानन में उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब छह महीने पहले भी इसी मोहल्ले में नाले में डूबने से एक बच्ची की मौत हुई थी. उनका आरोप है कि इसके बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए.



थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि हजरतगंज मोहल्ले में एक मासूम की नाले में डूबने से मौत होने की सूचना मिली थी. मौके में पहुंचकर को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजन जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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