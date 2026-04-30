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गर्मी में पिता की कार में डेढ़ घंटे तक लॉक रहा 3 साल का बेटा, दम घुटने से हुई मौत

जोधपुर: जिले के बिलाड़ा कस्बे में बुधवार काे भीषण गर्मी के तीन साल का मासूम अपने पिता की कार में लॉक हो गया. एक से डेढ़ घंटे तक गर्मी में कार में रहने से मासूम की मौत हो गई. परिजन जब उसे ढूंढते हुए पहुंचे, तो पता चला कि वह कार में है. बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई.

कस्बे के पंचोलियों का बास निवासी विष्णु जांगिड़ के घर पर मांगलिक आयोजन था. इस दौरान उनका तीन वर्षीय पुत्र हितार्थ जांगिड़ कार में घुस गया. आस–पास कोई नहीं था. जिसके चलते कुछ देर में कार अंदर से लॉक हो गई. दूसरी तरफ घर में लोग तैयारियों में लगे हुए थे. इस दौरान भीषण गर्मी और भट्टी सी तपती कार में हितार्थ अचेत हो गया. बिलाड़ा थानाधिकारी जगविंदर सिंह ने बताया कि कार में बच्चे का दम घुटने से मौत हो गई थी. परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, पोस्टमार्टम नहीं करवाया था. शव उनको सौंप दिया.

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ढूंढते हुए पहुंचे परिजन: काफी देर तक हितार्थ नजर नहीं आया, तो परिजन उसे ढूंढने लगे. दोपहर करीब 1 बजे परिजनों की नजर उसके पिता विष्णु जांगिड़ की कार पर पड़ी. जिसकी सीट पर मासूम हितार्थ अचेत पड़ा था. जिसे बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया. अस्पताल में चिकित्साकर्मियों ने सीपीआर देकर प्रयास किया, लेकिन हितार्थ की चेतना नहीं लौटी. उसे मृत घोषित कर दिया गया.