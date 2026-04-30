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गर्मी में पिता की कार में डेढ़ घंटे तक लॉक रहा 3 साल का बेटा, दम घुटने से हुई मौत

करीब एक–डेढ़ घंटे के बाद परिजनों की नजर कार पर पड़ी.

Bilara Police Station
पुलिस थाना बिलाड़ा (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 5:43 PM IST

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जोधपुर: जिले के बिलाड़ा कस्बे में बुधवार काे भीषण गर्मी के तीन साल का मासूम अपने पिता की कार में लॉक हो गया. एक से डेढ़ घंटे तक गर्मी में कार में रहने से मासूम की मौत हो गई. परिजन जब उसे ढूंढते हुए पहुंचे, तो पता चला कि वह कार में है. बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई.

कस्बे के पंचोलियों का बास निवासी विष्णु जांगिड़ के घर पर मांगलिक आयोजन था. इस दौरान उनका तीन वर्षीय पुत्र हितार्थ जांगिड़ कार में घुस गया. आस–पास कोई नहीं था. जिसके चलते कुछ देर में कार अंदर से लॉक हो गई. दूसरी तरफ घर में लोग तैयारियों में लगे हुए थे. इस दौरान भीषण गर्मी और भट्टी सी तपती कार में हितार्थ अचेत हो गया. बिलाड़ा थानाधिकारी जगविंदर सिंह ने बताया कि कार में बच्चे का दम घुटने से मौत हो गई थी. परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, पोस्टमार्टम नहीं करवाया था. शव उनको सौंप दिया.

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ढूंढते हुए पहुंचे परिजन: काफी देर तक हितार्थ नजर नहीं आया, तो परिजन उसे ढूंढने लगे. दोपहर करीब 1 बजे परिजनों की नजर उसके पिता विष्णु जांगिड़ की कार पर पड़ी. जिसकी सीट पर मासूम हितार्थ अचेत पड़ा था. जिसे बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया. अस्पताल में चिकित्साकर्मियों ने सीपीआर देकर प्रयास किया, लेकिन हितार्थ की चेतना नहीं लौटी. उसे मृत घोषित कर दिया गया.

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इसलिए खुला रह गया था कार का गेट: विष्णु जांगिड़ के घर पर उसके छोटे पुत्र का मुंडन संस्कार था और एक उद्यापन का भी आयोजन था. विष्णु जांगिड़ बेंगलुरु कर्नाटक में ही काम करता है. इन आयोजन के लिए परिवार के साथ अपनी कार से आए हुए थे. कार घर से 300 मीटर दूर खड़ी थी. सामान लाने ले जाने के दौरान गेट खुला रह गया था. इस दौरान हितार्थ कार में घुस गया था. जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी.

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कार बन जाती है ओवन: एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ विकास राजपुरोहित ने बताया कि धूप में कांच हीट को कैद कर कार को ओवन जैसा बना देता है. इससे तापमान बढ़ता है. 45 डिग्री का तापमान बंद कार में कही ज्यादा घातक हो जाता है. तापघात, सफोकेशन घुटन के साथ–साथ हीटस्ट्रोक की आशंका रहती है, जो जानलेवा होती है.

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KID DIED OF SUFFOCATION IN CAR
JODHPUR KID LOCKED INSIDE CAR
कार में लॉक रहा 3 साल का बच्चा
KID LOCKED INSIDER CAR IN JODHPUR

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