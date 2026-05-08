गाजियाबाद: खेलते समय सड़क पर पहुंचा साढ़े तीन साल का मासूम, पिकअप की चपेट में आने से दर्दनाक मौत
मृतक की बहन ने गाड़ी चालक पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस की जांच शुरू
Published : May 8, 2026 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर बामहेता इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. घर के बाहर खेल रहे साढ़े तीन साल के मासूमों की पिकअप ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई. दर्दनाक मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने वाहन चालक पर वाहन को लापरवाही से चलाने के आरोप लगाया है. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
जानकारी कि मुताबिक, मूल रूप से अलीगढ़ के जलालपुर गांव के राने वाले एक व्यक्ति अपनी दो बेटियां और एक तीन वर्षीय बेटे के साथ वेव सिटी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहते हैं. व्यक्ति पेशे से ऑटो चालक हैं. आज दोपहर उनका तीन साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था. इसी बीच सड़क पर पिकअप ट्रक आता है, अचानक से मासूम दौड़ता हुआ पिकअप ट्रक की तरफ पहुंच जाता है और दर्दनाक हादसा घटित हो जाता है.
स्थानीय लोगों कहना है कि बच्चा अचानक पिकअप ट्रक के आगे आ गया, जिससे चालक को वाहन को नियंत्रित करने का मोका नहीं मिल सका. घटना को देख मासूम की बहन घबरा गई और शोर मचाते हुए घर की तरफ भागी और परिवार को घटना के बारे में बताया. परिवार वाले घायल मासूम को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल के मुताबिक, 8 मई को थाना वेवसिटी क्षेत्र के शाहपुर बामहेता एरिया में सुबह 10:30 बजे के आस-पास एक 112 की कॉल प्राप्त हुई. जिसमें यह पता चला कि सुबह 09:30 बजे के आस-पास वादी नरेंद्र यादव के 3.5 वर्षीय पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया. प्रियाश्री पाल ने आगे बताया, वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.
ये भी पढे़ं: