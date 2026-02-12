ETV Bharat / state

मर्डर के जुर्म में सजा काट घर लौटे व्यक्ति की 3 महिलाओं ने की निर्मम हत्या, पुरानी रंजिश के चलते की वारदात

झालावाड़: जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया में दो दिन पूर्व हुई एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताया है. हत्या के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने परिवार की पुरानी रंजिश के चलते जेल से सजा काट अपने गांव लौटे कालूलाल की दो दिन पहले निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद तीनों महिलाएं मौके से फरार हो गई.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि दो दिन पूर्व अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया गांव में एक व्यक्ति की लाश गेहूं के खेत में पड़ी हुई मिली थी. एसपी ने बताया कि हत्या की वारदात के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई है. मृतक कालू लाल भील ने करीब 4-5 वर्ष पहले गांव के भेरूलाल की हत्या कर दी थी. इसमें उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. सजा काटने के बाद पिछले एक साल से वह कोटा में किराए के मकान में रह रहा था. रविवार को वह अपने परिजनों से मिलने गांव आया था.