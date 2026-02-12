ETV Bharat / state

मर्डर के जुर्म में सजा काट घर लौटे व्यक्ति की 3 महिलाओं ने की निर्मम हत्या, पुरानी रंजिश के चलते की वारदात

पुलिस के अनुसार जिस व्यक्ति की हत्या हुई, उसने पूर्व में एक मर्डर किया था. इस मामले में उसे 7 साल की सजा हुई थी.

Aklera Police Station, Jhalawar
अकलेरा थाना झालावाड़ (ETV Bharat File Photo)
ETV Bharat Rajasthan Team

February 12, 2026

झालावाड़: जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया में दो दिन पूर्व हुई एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताया है. हत्या के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने परिवार की पुरानी रंजिश के चलते जेल से सजा काट अपने गांव लौटे कालूलाल की दो दिन पहले निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद तीनों महिलाएं मौके से फरार हो गई.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि दो दिन पूर्व अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया गांव में एक व्यक्ति की लाश गेहूं के खेत में पड़ी हुई मिली थी. एसपी ने बताया कि हत्या की वारदात के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई है. मृतक कालू लाल भील ने करीब 4-5 वर्ष पहले गांव के भेरूलाल की हत्या कर दी थी. इसमें उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. सजा काटने के बाद पिछले एक साल से वह कोटा में किराए के मकान में रह रहा था. रविवार को वह अपने परिजनों से मिलने गांव आया था.

उन्होंने बताया कि सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे मदनपुरिया चुरैल इलाके में पुरानी रंजिश के कारण तीन महिलाओं कालीबाई, केदार बाई और प्रेम बाई ने मिलकर लकड़ी और कुल्हाड़ी से कालू लाल पर हमला कर दिया. हमलावरों ने कई वार किए, जिससे कालू लाल की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही अकलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. शव को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मृतक की पत्नी संतोष ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया. हत्या करने के बाद आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया.

