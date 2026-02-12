मर्डर के जुर्म में सजा काट घर लौटे व्यक्ति की 3 महिलाओं ने की निर्मम हत्या, पुरानी रंजिश के चलते की वारदात
पुलिस के अनुसार जिस व्यक्ति की हत्या हुई, उसने पूर्व में एक मर्डर किया था. इस मामले में उसे 7 साल की सजा हुई थी.
Published : February 12, 2026 at 4:08 PM IST
झालावाड़: जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया में दो दिन पूर्व हुई एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताया है. हत्या के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने परिवार की पुरानी रंजिश के चलते जेल से सजा काट अपने गांव लौटे कालूलाल की दो दिन पहले निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद तीनों महिलाएं मौके से फरार हो गई.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि दो दिन पूर्व अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया गांव में एक व्यक्ति की लाश गेहूं के खेत में पड़ी हुई मिली थी. एसपी ने बताया कि हत्या की वारदात के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई है. मृतक कालू लाल भील ने करीब 4-5 वर्ष पहले गांव के भेरूलाल की हत्या कर दी थी. इसमें उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. सजा काटने के बाद पिछले एक साल से वह कोटा में किराए के मकान में रह रहा था. रविवार को वह अपने परिजनों से मिलने गांव आया था.
हत्या सबकी हुई !— IPS Amit Budania (@AmitBudania9121) February 11, 2026
कल अकलेरा थाने में सूचना मिली कि मदनपुरिया गांव में किसी व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी । पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस हतप्रभ थी । यह वही व्यक्ति था जिसे कुछ सालों पहले इसी कालूलाल को पुलिस ने हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया, वो सजा भुगतकर कुछ दिनों पहले अपने गांव… pic.twitter.com/NkJfTJouC2
उन्होंने बताया कि सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे मदनपुरिया चुरैल इलाके में पुरानी रंजिश के कारण तीन महिलाओं कालीबाई, केदार बाई और प्रेम बाई ने मिलकर लकड़ी और कुल्हाड़ी से कालू लाल पर हमला कर दिया. हमलावरों ने कई वार किए, जिससे कालू लाल की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही अकलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. शव को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मृतक की पत्नी संतोष ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया. हत्या करने के बाद आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया.