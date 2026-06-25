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खाटूश्यामजी तोरणद्वार हमला केस: 3 और फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, लखनऊ और जयपुर से दबोचे गए

तीन बदमाश गिरफ्तार ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )

सीकर : खाटूश्यामजी में तोरणद्वार पर हुए चर्चित करण कुमावत जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस थाना खाटूश्यामजी ने कार्रवाई करते हुए तीन और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में अक्षय शर्मा, राकेश जांगिड़ और विरेन्द्र उर्फ छोटक्या शर्मा शामिल हैं. इन तीनों आरोपियों पर सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. आरोपियों की गिरफ्तारी अलग-अलग स्थानों से की गई, जिनमें लखनऊ, जयपुर और श्रीमाधोपुर क्षेत्र का मऊ गांव शामिल है. पुलिस के अनुसार 26 मई की रात खाटूश्यामजी कस्बे के तोरणद्वार पर करण कुमावत पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया था. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला काफी चर्चा में रहा. इस संबंध में घायल करण कुमावत के पिता मदनलाल कुमावत ने खाटूश्यामजी थाने में मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. इसे भी पढे़ं: ठगी गैंग का सरगना 5000 का इनामी बदमाश आगरा से गिरफ्तार, 3 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा