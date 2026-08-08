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भारतमाला एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रकों की भिड़ंत में चालक की मौत, भीलवाड़ा हाइवे दुर्घटना में तीन यात्री घायल

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त ( ETV Bharat Balotra/Bhilwara )