भारतमाला एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रकों की भिड़ंत में चालक की मौत, भीलवाड़ा हाइवे दुर्घटना में तीन यात्री घायल
एक्सप्रेसवे की पटरी के पास पहले से फंसे एक ट्रक को निकालने में दूसरा ट्रक जुटा था. इसी दौरान तीसरा ट्रक इनसे टकरा गया.
Published : August 8, 2026 at 7:07 PM IST
बालोतरा/भीलवाड़ा: प्रदेश के बालोतरा के सिवाना में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर शनिवार को तीन ट्रकों की भिड़ंत हो गई. इस हादसे में एक चालक की मौत हो गई. वहीं भीलवाड़ा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के मांडल चौराहे के पास निजी ट्रेवल्स बस को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी. इसमें एक बच्चे सहित तीन यात्री घायल हो गए.
बालोतरा के सिवाना क्षेत्र के पादरू-मिठोड़ा के बीच भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को तीन ट्रकों की भीषण भिड़ंत में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया. शव को बाहर निकालने के लिए पुलिस व राहत दल को करीब पांच घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी. पादरू पुलिस चौकी प्रभारी लक्ष्मणसिंह ने बताया कि गुजरात से पंजाब की ओर जा रहे ट्रक की एक्सप्रेसवे पर खड़े दो ट्रकों से पीछे से टक्कर हो गई. हादसे में ट्रक चालक रवि कुमार पुत्र चंद्रप्रकाश (35) की मौके पर ही मौत हो गई.
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पटरी पर फंसे ट्रक को निकालने के दौरान हुआ हादसा: ग्रामीणों के अनुसार एक्सप्रेसवे की पटरी के पास पहले से एक ट्रक फंसा हुआ था. उसे बाहर निकालने के लिए दूसरा ट्रक पीछे से प्रयास कर रहा था. इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहा तीसरा ट्रक दोनों ट्रकों से टकरा गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा. चालक को केबिन से निकालने के लिए सांगाना से क्रेन मंगवाई गई. क्रेन और कटर की मदद से ट्रक के क्षतिग्रस्त केबिन को काटकर करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद चालक के शव को बाहर निकाला गया.
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भीलवाड़ा दुर्घटना में एक बच्चे सहित तीन यात्री घायल: भीलवाड़ा से गुजरने वाले भीलवाड़ा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मांडल चौराहे के पास शनिवार शाम 5 बजे एक निजी ट्रेवल्स बस भीलवाड़ा से हरिद्वार जा रही थी. इसी दौरान माण्डल चौराहे के पास सवारी बिठाने के दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी. जिसके कारण बस के पीछे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में बस में सवार एक महिला, एक बच्चे सहित दो पुरुष घायल हो गए. घायलों को माण्डल उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया.
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माण्डल थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि भीलवाड़ा से एक निजी ट्रेवल्स की बस हरिद्वार के लिए जा रही थी और शाम करीब 5 बजे बस मांडल चौराहा पहुंची. जब बस में सवारियां बिठाई जा रही थी, इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बस सर्विस लाइन पर चली गई और ट्रेलर भी राजमार्ग की दीवार तोड़ते हुए साइड में चला गया. जिसके कारण बस में सवार एक महिला, एक बच्चे सहित दो पुरुष यात्री घायल हो गए. जिनको माण्डल उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया. पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को साइड में करके यातायात सुचारु किया. प्राथमिक तौर पर सामने आया कि निजी बस चालक ने बस को राजमार्ग पर अचानक ब्रेक लगाकर रोक दिया. जिसके कारण पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी.