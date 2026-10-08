CBSE स्कूलों में शिक्षक संकट के बीच 3 टीचर्स ने दिया इस्तीफा, विभाग ने मंजूर किए रिजाइन
पांवटा साहिब, नम्होल और रेल स्कूलों के शिक्षकों ने छोड़ी सरकारी नौकरी, सक्षम प्राधिकारी ने दी इस्तीफे को मंजूरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 6:29 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसी बीच तैनात शिक्षकों सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं. शिक्षा विभाग ने पांवटा साहिब, नम्होल और रेल स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तैनात तीन सीबीएसई शिक्षकों के इस्तीफे मंजूर कर दिए हैं. इनमें एक गणित और दो भूगोल विषय के शिक्षक शामिल हैं. निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी कर आगे की जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
इन शिक्षकों ने दिया इस्तीफा
शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में तैनात सीबीएसई गणित शिक्षक अजय मान का इस्तीफा स्वीकार किया गया है. अजय मान ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र के रहने वाले हैं. उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दे दी है. इसी तरह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नम्होल, जिला बिलासपुर में तैनात सीबीएसई भूगोल शिक्षक नरेंद्र का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है. वहीं, राजीव गांधी मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रेल, जिला हमीरपुर में तैनात सीबीएसई भूगोल शिक्षिका मधु का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया गया है.
तीनों स्कूलों में शिक्षकों के पद हुए खाली
वहीं, तीनों शिक्षकों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद संबंधित सीबीएसई स्कूलों में इन विषयों के शिक्षकों के पद खाली होंगे. ऐसे समय में जब सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर मजबूत करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना (Posting) की प्रक्रिया चल रही है, उस समय पर इन इस्तीफों से स्कूलों में विषयवार शिक्षक उपलब्धता पर असर पड़ने की संभावना है.
"शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रधानाचार्यों को इस्तीफे की स्वीकृति के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं." - आशीष कोहली, निदेशक, स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश
CBSE स्कूल में इतने शिक्षकों के पद रिक्त
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कुल 158 सरकारी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध किए गए हैं, जबकि पहले चरण में 145 स्कूलों में नियुक्तियां किए जाने की प्रक्रिया चल रही है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार 145 सीबीएसई स्कूलों में कुल 16,730 स्वीकृत शिक्षक पदों में से 15,078 पद भरे हुए हैं, जबकि 1,185 पद रिक्त हैं. इनमें कला वर्ग के 653, नॉन-मेडिकल के 298 और मेडिकल के 234 पद शामिल हैं. इसके अलावा 467 शिक्षक पूल में रखे गए हैं, जिन्हें जरूरत के अनुसार विभिन्न स्कूलों में तैनात किया जाना है. कुछ रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है.