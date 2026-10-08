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CBSE स्कूलों में शिक्षक संकट के बीच 3 टीचर्स ने दिया इस्तीफा, विभाग ने मंजूर किए रिजाइन

तीन सीबीएसई टीचरों ने किया रिजाइन ( concept photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसी बीच तैनात शिक्षकों सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं. शिक्षा विभाग ने पांवटा साहिब, नम्होल और रेल स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तैनात तीन सीबीएसई शिक्षकों के इस्तीफे मंजूर कर दिए हैं. इनमें एक गणित और दो भूगोल विषय के शिक्षक शामिल हैं. निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी कर आगे की जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

इन शिक्षकों ने दिया इस्तीफा