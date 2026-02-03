ETV Bharat / state

रात के खाने में नहीं पहुंचे स्टूडेंट्स तो मचा हड़कंप, मैहर वेद विद्यालय से तीन छात्र मिसिंग

देर रात तक छात्रों का कोई सुराग नहीं मिला तब विद्यालय प्रबंधन ने मैहर थाना में दर्ज कराई गुमशुदगी. संभावित स्थानों पर खोज अभियान तेज.

3 students missing Maihar
मैहर वेद विद्यालय से 3 छात्र लापता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
मैहर: मैहर देवी जी स्थित वेद विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात्रि भोजन के वक्त तीन छात्र अनुपस्थित मिले. शुरुआत में इसे सामान्य अनुपस्थिति समझा गया, लेकिन जब देर रात तक छात्रों का कोई पता नहीं चला, तो उनके लापता होने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई.

जानकारी के अनुसार, तीनों छात्र दोपहर तक विद्यालय में सामान्य रूप से मौजूद थे. इसके बाद वे अचानक विद्यालय परिसर से लापता हो गए. किसी शिक्षक या छात्र को उनके बाहर जाने की स्पष्ट जानकारी नहीं है, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया है.

लापता छात्रों की उम्र ने बढ़ाई चिंता

लापता छात्रों की पहचान वेद दुबे (12 वर्ष), ऋषभ त्रिपाठी (13 वर्ष), सूर्यांश मिश्रा (15 वर्ष) के रूप में हुई है. तीनों छात्र नाबालिग हैं. कम उम्र होने के कारण विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन के साथ-साथ परिजन भी गहरी चिंता में हैं. छात्रों की तलाश की जा रही है.

विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस को दी छात्रों के लापता होने की सूचना

जब देर रात तक छात्रों का कोई सुराग नहीं मिला तब विद्यालय प्रबंधन ने मैहर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होते ही तत्काल जांच शुरू कर दी और संभावित स्थानों पर खोज अभियान तेज कर दिया. पुलिस-प्रशासन की तरफ से छात्रों को ढूंढने का कार्य शुरू कर दिया गया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मंदिर क्षेत्र में पूछताछ शुरू की है. साथ ही विद्यालय के आस- पास लगे सीसीटीवी कैमरों और छात्रों के संपर्कों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

एसडीएम ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही मैहर एसडीएम दिव्या सिंह वेद विद्यालय पहुंचीं. उन्होंने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और पुलिस व शिक्षकों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. एसडीएम ने निर्देश दिए कि छात्रों की तलाश में कोई भी लापरवाही न बरती जाए. उन्होंने कहा, हर संभव तरीके से तीनों छात्रों को ढूंढने का कार्य किया जा रहा है.

हर पहलू पर की जा रही जांच

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि छात्र किसी जान-पहचान वाले के यहां तो नहीं गए, या फिर किसी कारणवश स्वयं विद्यालय से बाहर निकले. सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. फिलहाल तीनों छात्रों की तलाश जारी है.

वेद विद्यालय प्रभारी राज लालन मिश्रा ने बताया कि रात्रि के समय भोजन के दौरान तीन छात्र अनुपस्थित दिखे. उनकी तलाश शुरू की गई लेकिन तीनों लापता मिले. जिसके बाद घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई और थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है. छात्र बिना किसी जानकारी के अचानक विद्यालय से गायब हुए है.

