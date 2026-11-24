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कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता; 6 करोड़ की ड्रग्स के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, मुंबई भेजने की थी तैयारी

कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने नशा बेचने वाले गिरोह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. फजलगंज थाने की पुलिस ने सोमवार देर रात चेकिंग के दौरान 600 ग्राम प्रतिबंधित मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ दूसरे राज्यों में सप्लाई करने वाले तीन तस्करों को पकड़ा है. पुलिस का दावा है कि बाजार में पकड़े गए इस नशीले पदार्थ की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पकड़े गए आरोपी यह माल जालौन से लेकर मुंबई जा रहे थे, ताकि वहां की बड़ी और महंगी पार्टियों में इसे बेचा जा सके.





अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर डॉ. विपिन ताडा ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सोमवार रात फजलगंज फायर स्टेशन के बाहर पुलिस रोज की तरह चेकिंग कर रही थी. इसी बीच एक बाइक पर आ रहे तीन लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हें पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उनके पास से 600 ग्राम मेफेड्रोन मिली. पकड़े गए युवकों के नाम शाहजहांपुर के मिर्जापुर का रहने वाला हाजिद अली उर्फ साहिल और फर्रुखाबाद के रहने वाले रेहान कुरैशी व रिषभ कुमार हैं.