कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता; 6 करोड़ की ड्रग्स के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, मुंबई भेजने की थी तैयारी
अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर डॉ. विपिन ताडा ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:12 PM IST
कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने नशा बेचने वाले गिरोह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. फजलगंज थाने की पुलिस ने सोमवार देर रात चेकिंग के दौरान 600 ग्राम प्रतिबंधित मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ दूसरे राज्यों में सप्लाई करने वाले तीन तस्करों को पकड़ा है. पुलिस का दावा है कि बाजार में पकड़े गए इस नशीले पदार्थ की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पकड़े गए आरोपी यह माल जालौन से लेकर मुंबई जा रहे थे, ताकि वहां की बड़ी और महंगी पार्टियों में इसे बेचा जा सके.
अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सोमवार रात फजलगंज फायर स्टेशन के बाहर पुलिस रोज की तरह चेकिंग कर रही थी. इसी बीच एक बाइक पर आ रहे तीन लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हें पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उनके पास से 600 ग्राम मेफेड्रोन मिली. पकड़े गए युवकों के नाम शाहजहांपुर के मिर्जापुर का रहने वाला हाजिद अली उर्फ साहिल और फर्रुखाबाद के रहने वाले रेहान कुरैशी व रिषभ कुमार हैं.
उन्होंने बताया कि इस गिरोह का काम बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है. इससे पहले 29 अक्टूबर को डीआरआई और एटीएस की टीम ने जालौन के ऐरा गांव में छापा मारकर गुलाबजल बनाने की आड़ में चल रही ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी थी. उस समय महाराष्ट्र के संतोष आदिके और हमीरपुर के हेमेंद्र कुशवाहा को जेल भेजा गया था.
इसके बाद फजलगंज पुलिस ने कर्नलगंज के नजीमुद्दीन को एक करोड़ और 10 नवंबर को बाबूपुरवा के रिजवान अहमद को 50 लाख की ड्रग्स के साथ पकड़ा था. पूछताछ में पता चला कि जालौन की फैक्ट्री बंद होने के बाद धंधा रुक न जाए इसलिए ये लोग बचा हुआ माल लेकर मुंबई जा रहे थे.
गिरोह का असली मुखिया मुंबई के धारावी का रहने वाला खय्यामुद्दीन उर्फ खय्याम सैय्यद है. पकड़ा गया मुख्य आरोपी हाजिद अली उर्फ साहिल पिछले चार साल से खय्याम के साथ जुड़कर उसके लिए काम कर रहा था. हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए लड़के काफी पढ़े-लिखे हैं. साहिल ने फर्रुखाबाद से केमिस्ट्री में बीएससी की है. रिषभ बायोलॉजी से ग्रेजुएट है और रेहान पांचवीं तक पढ़ा है.
अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि पकड़े गए आरोपी सिर्फ नशे का धंधा ही नहीं करते बल्कि ऑनलाइन ठगी और हवाले के गलत कामों में भी शामिल हैं. पुलिस को इनके पास से कई ऐसे बैंक खाते मिले हैं, जिनमें करोड़ों रुपये के लेन-देन का पता चला है. पुलिस अब इन खातों की बारीकी से जांच कर रही है.
उन्होंने बताया कि गिरोह के सरगना खय्याम सैय्यद को पकड़ने के लिए कानपुर पुलिस की तीन खास टीमें मुंबई भेजी गई हैं. इसके अलावा इस गिरोह से जुड़े बाकी फरार लोगों अरबाज कट्टा, हसीन बाबू, दानिश और शैलू उर्फ शालू बाबा को पकड़ने के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है.
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