बड़वानी में दर्दनाक हादसा, 3 सगे भाई-बहनों की डूबने से मौत, मामा के घर घूमने आए थे मासूम
बड़वानी के वरला तहसील के बिलवा गांव की घटना. खोजबीन के दौरान अनेर नदी के किनारे मिली बच्चों के कपड़े और चप्पलें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 3:29 PM IST
बड़वानी: बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र में बुधवार को एक बेहद दुखद हादसा सामने आया. यहां वरला तहसील के बिलवा गांव नदी में डूबने से तीन मासूम सगे भाई-बहनों की मौत हो गई. बच्चे अपने मामा के घर घूमने के लिए आए थे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली.
जानकारी के अनुसार, देवली गांव निवासी पवन ब्राह्मणे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल बिलवा गांव आए थे. उनकी बड़ी बेटी राधिका पहले से ही अपने मामा के घर रह रही थी. बुधवार दोपहर करीब 2 बजे उनके तीन छोटे बच्चे राधा (10 वर्ष), राजवीर (8 वर्ष) और जयवीर (6 वर्ष) अपनी बड़ी बहन से मिलने की बात कहकर घर से निकले थे.
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बताया जा रहा है कि रास्ते में तीनों बच्चे अनेर नदी के किनारे पहुंच गए और नहाने के लिए पानी में उतर गए. नदी में गहराई का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण तीनों बच्चे अचानक गहरे पानी में समा गए और बाहर नहीं निकल सके.
नदी किनारे मिले कपड़े और चप्पल, तब हुआ हादसे का खुलासा
जब काफी देर तक बच्चे वापस नहीं आए तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उनकी तलाश शुरू की. बड़ी बहन के पास पहुंचने पर पता चला कि बच्चे वहां पहुंचे ही नहीं थे. इसके बाद ग्रामीणों के साथ उनकी खोजबीन शुरू की गई. इसी दौरान अनेर नदी के किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पलें दिखाई दीं, जिससे अनहोनी की आशंका गहराई. ग्रामीणों ने तुरंत नदी में उतरकर तलाश शुरू की, जिसके बाद गहरे पानी से तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं.
पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही वरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाकर शाम करीब साढ़े 7 बजे अस्पताल पहुंचाया गया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है. वरला थाना प्रभारी नारायण रावल ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है और हादसे की जांच की जा रही है.
गांव में छाया शोक, एक साथ तीन बच्चों की मौत से परिवार टूट गया
एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की असमय मौत से पूरे गांव में गहरा शोक व्याप्त है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और गांव में मातम पसरा हुआ है.