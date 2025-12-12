ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में फैला चिकनगुनिया, बुरहानपुर में 3 सैंपल्स की रिपोर्ट पॉजिटिव

बुरहानपुर के टांडा गांव में 50 से ज्यादा लोग बुखार, हाथ पैर में दर्द सहित अन्य तकलीफ से प्रभावित. स्वास्थ्य विभाग ने खंडवा मेडिकल कॉलेज भेजे थे चिकनगुनिया के 5 सैंपल.

Chikungunya in Burhanpur
टांडा गांव में लगाया स्वास्थ्य शिविर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: मालवीर ग्राम पंचायत के टांडा गांव में पिछले दो दिन स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, यहां करीब 20 मरीजों ने जांच कराई. इसके साथ ही एएनएम, आशा-उषा कार्यकर्ताओं ने गांव में डोर टू डोर जाकर बीमार मरीजों की जानकारी जुटाई.

स्वास्थ्य विभाग ने यहां के 5 सैंपल खंडवा मेडिकल कॉलेज भेजे थे, गुरुवार को सैंपल की जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है. रिपोर्ट में चिकनगुनिया के 3 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं. गुरुवार को शिविर में 2 नए मरीज सामने आए हैं, इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के एपिडेमियोलॉजिस्ट रविन्द्र सिंह राजपूत ने की है. बता दें टांडा गांव में 50 से ज्यादा लोग बुखार, हाथ पैर में दर्द सहित अन्य तकलीफ से प्रभावित हैं.

बुरहानपुर में मच्छरों का प्रकोप (ETV Bharat)

टांडा गांव में पहुंचकर खुद सीएमएचओ ने किया निरीक्षण

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने खामनी, भावसा, मालवीर सहित जम्मू पानी गांव में निगरानी शुरू कर दी है. टांडा गांव में बीमार मरीज मिलने के बाद खुद सीएमएचओ डॉक्टर आरके वर्मा ने गांव में पहुंचकर निरीक्षण किया. उन्होंने एएनएम, आशा-उषा कार्यकर्ताओं सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गांव में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए.

Chikungunya in Burhanpur
नष्ट किए गए चिकनगुनिया फैलाने वाले एडीज मच्छर के लार्वा (ETV Bharat)

टांडा गांव में जगह-जगह गंदगी का अंबार पड़ा था, यहां साफ-सफाई शुरू कराई गई है. स्वास्थ्यकर्मियों ने गांव में प्लास्टिक की टंकियां खाली कराईं, लोगों के घरों के आसपास जमा पानी हटाया गया. इसके साथ ही पूरे गांव में जगह-जगह दवा का छिड़काव किया गया. लोगों को बीमारियों से बचाव के टिप्स बताने के साथ ही सजग रहने की सलाह दी गई.

गांव में 5 स्थानों पर नष्ट किए गए चिकनगुनिया फैलाने वाले एडीज मच्छर के लार्वा

एपिडेमियोलॉजिस्ट रविन्द्र सिंह राजपूत ने बताया "मालवीर टांडा गांव में 150 से अधिक परिवार रहते हैं. इनका अक्सर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में आना-जाना लगा रहता है. 2 दिन से गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी है. पाए गए मरीजों में संभावित चिकनगुनिया बीमारी के लक्षण मिले हैं. गांव में 5 स्थानों पर चिकनगुनिया फैलाने वाले एडीज मच्छर के लार्वा नष्ट किए गए हैं. 5 ब्लड सैंपल खंडवा भेजे गए थे, जिनमें 3 पॉजिटिव आए हैं."

वहीं, सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा ने कहा "चिकनगुनिया प्राणघातक बीमारी नहीं है. संक्रमित मच्छर के काटने के 2 या 3 दिन बाद अचानक बुखार आता है, इससे जोड़ो में दर्द होता है, मरीज को थकान महसूस होती है. कभी कभी लाल दाने या उल्टी की भी शिकायत होती है. उपचार लेने पर मरीज ठीक हो जाता है. ऐसे में प्रभावित मरीजों को आराम की सलाह दी गई है."

TAGGED:

CHIKUNGUNYA TEST POSITIVE BURHANPUR
BURHANPUR NEWS
CHIKUNGUNYA OUTBREAK IN BURHANPUR
BURHANPUR CMHO DR RK VERMA
CHIKUNGUNYA IN BURHANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.