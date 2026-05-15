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हिमाचल के इस जिले में 3 प्राइवेट स्कूलों पर लटके ताले, वजह कर देगी हैरान

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से स्कूलों पर ताले लग रहे हैं. खासकर ये ताले सरकारी स्कूलों पर लटकते हैं, लेकिन अब ये सिलसिला निजी स्कूलों तक भी पहुंच गया है. ताजा मामला शिक्षा का हब कहे जाने वाले हमीरपुर जिले का है. हमीरपुर जिले में स्कूलों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. यहां सरकारी स्कूलों के बाद अब निजी स्कूलों पर भी ताला लग गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंता खड़ी हो गई है.

इन तीन निजी स्कूलों पर लटका ताला

हमीरपुर जिले में पहले सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या के कारण स्कूलों पर ताले लगने लगे थे और अब इसका असर निजी शिक्षण संस्थानों पर भी दिखने लगा है. ताजा मामले में हमीरपुर जिले के 3 निजी स्कूलों को बंद करना पड़ा है, जिसका सबसे बड़ा कारण छात्रों की कमी रहा है. प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर कमल किशोर भारती ने बताया कि नादौन, बमसन और हमीरपुर क्षेत्र में स्थित एक-एक निजी स्कूल को इस शैक्षणिक सत्र से बंद कर दिया गया है. इन स्कूलों के प्रबंधकों ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर स्कूल चलाने में असमर्थता जताई है. उनका कहना है कि बीते कुछ सालों से छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, जिसके कारण स्कूल संचालन आर्थिक रूप से संभव नहीं रह गया था.