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लखनऊ कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई; 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 2 थाने से अटैच, रात्रि ड्यूटी से नदारद मिले!

पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने, महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए चल रही रात्रि गश्त में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने कड़ी कार्रवाई की है. शहर के अलग-अलग जोनों में डीसीपी द्वारा की गई औचक चेकिंग के दौरान रात्रि ड्यूटी से नदारद और शिथिलता बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. इनमें से एक चौकी प्रभारी समेत तीन को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि दो चौकी प्रभारियों को उनके वर्तमान दायित्व से हटाकर संबंधित थानों से संबद्ध कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.







​तीनों जोनों के डीसीपी ने की थी औचक चेकिंग : जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ​पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देश पर डीसीपी पूर्वी, डीसीपी दक्षिणी और डीसीपी मध्य ने अपने-अपने क्षेत्रों में देर रात औचक चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान पिकेट, गश्त और चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों की भौतिक उपस्थिति जांची गई, जिसमें कई जगहों पर घोर लापरवाही और गैरहाजिरी उजागर हुई.



​पूर्वी जोन (थानों से संबद्ध) : उ.नि. अर्चना : चौकी प्रभारी अरावली (थाना गाजीपुर) दायित्व से हटाकर थाने से संबद्ध.

​उ.नि. शशिकांत : चौकी प्रभारी कमता (थाना चिनहट) दायित्व से हटाकर थाने से संबद्ध.



​दक्षिणी जोन (लाइन हाजिर)



​उ.नि. आशीष कुमार : (थाना सरोजनीनगर)- ड्यूटी से नदारद रहने पर तत्काल लाइन हाजिर.

​आरक्षी सतेंद्र यादव : (थाना सरोजनीनगर)- रात्रि ड्यूटी में गैरहाजिरी पर लाइन हाजिर.



​मध्य जोन (लाइन हाजिर)



​उ.नि. सत्येन्द्र कुमार : चौकी प्रभारी निशातगंज (थाना महानगर)- गश्त के दौरान अनुपस्थित मिलने पर तत्काल लाइन हाजिर.

