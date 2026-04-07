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ग्वालियर में मौत का मंगलवार! तीन अलग-अलग हादसों में तीन युवकों ने गंवाई जान

ग्वालियर: ग्वालियर के लिए मंगलवार हादसों का दिन रहा. यहां तीन अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. जहाँ खुदकुशी के लिए तालाब में कूदे तीन भाई बहनों में से पुलिस ने दो को समय रेस्क्यू कर लिया लेकिन एक भाई की जान नहीं बचा सके. एक सड़क हादसे में युवक को ट्रक ने कुचल दिया. इसके अलावा तीसरी मौत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई.

तीन भाई बहनों ने लगाई तालाब में छलांग, दो को पुलिस ने बचाया

पहली घटना ग्वालियर के बहोदपुर थाना क्षेत्र से सामने आई. जहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन लोग सागर ताल में कूद गए हैं. जिस पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू का काम शुरू किया और एक युवक और एक युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लेकिन तीसरे युवक को पुलिस नहीं बचा सकी और उसकी मौत हो गई. बबलू, सायना और समीर ख़ान तीनों सगे भाई-बहन थे. जिसमें समीर की मौत हो गई.

रिश्तेदारों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

जिंदा बच गए युवक बबलू इदरीस ख़ान ने आरोप लगाया कि उसके आस-पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ने उन्हें इतना बदनाम और प्रताड़ित कर दिया कि वे मरना चाहते थे. रेस्क्यू के बाद बबलू बदहवास था और लगातार मरने की बात की रट लगाए था जिसको पुलिस मुश्किल से अपने साथ ले गई. डॉक्टर के अनुसार समीर ख़ान की मौत फेंफड़ों में पानी भरने से हुई है. हालांकि मौके पर पहुंचे एएसआई विजेंद्र तोमर के मुताबिक़ अभी जांच की जा रही है. इन भाई बहनों द्वारा ऐसा आत्मघाती कदम उठाने के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.