ग्वालियर में मौत का मंगलवार! तीन अलग-अलग हादसों में तीन युवकों ने गंवाई जान
तीन भाई बहनों ने लगाई तालाब में छलांग, दो को पुलिस ने बचाया, बाथरूम के लिए उतरा था युवक, असुंतलित होने से ट्रेन की चपेट में आया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 9:00 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर के लिए मंगलवार हादसों का दिन रहा. यहां तीन अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. जहाँ खुदकुशी के लिए तालाब में कूदे तीन भाई बहनों में से पुलिस ने दो को समय रेस्क्यू कर लिया लेकिन एक भाई की जान नहीं बचा सके. एक सड़क हादसे में युवक को ट्रक ने कुचल दिया. इसके अलावा तीसरी मौत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई.
तीन भाई बहनों ने लगाई तालाब में छलांग, दो को पुलिस ने बचाया
पहली घटना ग्वालियर के बहोदपुर थाना क्षेत्र से सामने आई. जहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन लोग सागर ताल में कूद गए हैं. जिस पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू का काम शुरू किया और एक युवक और एक युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लेकिन तीसरे युवक को पुलिस नहीं बचा सकी और उसकी मौत हो गई. बबलू, सायना और समीर ख़ान तीनों सगे भाई-बहन थे. जिसमें समीर की मौत हो गई.
रिश्तेदारों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप
जिंदा बच गए युवक बबलू इदरीस ख़ान ने आरोप लगाया कि उसके आस-पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ने उन्हें इतना बदनाम और प्रताड़ित कर दिया कि वे मरना चाहते थे. रेस्क्यू के बाद बबलू बदहवास था और लगातार मरने की बात की रट लगाए था जिसको पुलिस मुश्किल से अपने साथ ले गई. डॉक्टर के अनुसार समीर ख़ान की मौत फेंफड़ों में पानी भरने से हुई है. हालांकि मौके पर पहुंचे एएसआई विजेंद्र तोमर के मुताबिक़ अभी जांच की जा रही है. इन भाई बहनों द्वारा ऐसा आत्मघाती कदम उठाने के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
बाथरूम के लिए उतरा थे युवक, असुंतलित होने से ट्रेन की चपेट में आया
मंगलवार की दूसरी घटना ग्वालियर रेलवे स्टेशन से सामने आई. ये हादसा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर हुआ. रेलवे थाना प्रभारी दीपशिखा तोमर के मुताबिक जबलपुर से अपने परिवार के साथ श्री वैष्णो देवी धाम जा रहे युवक अभिषेक चौधरी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. युवक अपने परिवार के साथ ट्रेन नंबर 11449 से जबलपुर से वैष्णो देवी जा रहा था. वह ग्वालियर में टॉयलेट जाने के लिए चलती ट्रेन से उतरा इसी बीच संतुलन बिगड़ने से ट्रेन की चपेट में आ गया और ट्रेन से कट कर उसकी मौत हो गई. युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया है.
ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला
तीसरी घटना ग्वालियर के मोतीझील चौराहे की है. शहर के ट्रांसपोर्ट नगर से लगे इस इलाके में भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है. इसी बीच एक बाइक सवार युवक चौराहे से क्रॉस कर रहा था तभी सामने से आ रहे एक ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में जाम की स्थिति बन गई. एक प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार रमेश ने बताया, बाइक सवार अचानक ट्रक के सामने आ गया था जिससे उसे बचने का समय ही नहीं मिला.