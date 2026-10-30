दीपावली पर कर्मचारियों-पेंशनर्स को सौगात, DA-DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 6 लाख कर्मचारियों को बोनस
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि से चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार पर करीब 820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
Published : October 30, 2026 at 9:51 PM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी आर्थिक सौगात दी है. शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी. इसके साथ ही करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का भी निर्णय किया गया है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से अधिक पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि से चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार पर करीब 820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
नवंबर के वेतन में मिलेगा बढ़ा हुआ DA : बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी. जुलाई से अक्टूबर तक की चार महीने की बकाया राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों में जमा कराई जाएगी. वहीं नवंबर के वेतन के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नकद दिया जाएगा. पेंशनर्स को भी 1 जुलाई 2026 से महंगाई राहत का लाभ मिलेगा. उन्हें संशोधित महंगाई राहत नकद दी जाएगी और जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी भुगतान किया जाएगा.
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6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस : मुख्यमंत्री ने करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की भी मंजूरी दी है. इसके लिए पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 या उससे नीचे अथवा 4800 रुपए या उससे कम ग्रेड पे वाले कर्मचारी पात्र होंगे. बोनस के इस निर्णय से सरकार पर चालू वित्त वर्ष में करीब 406 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा. बोनस राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा नकद दिया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत कर्मचारियों के GPF खातों में जमा होगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के संकल्प को साकार करने में राज्य कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण, आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है. दीपावली से पहले लिए गए इन निर्णयों से लाखों कर्मचारी और पेंशनर परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलेगा.
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