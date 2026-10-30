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दीपावली पर कर्मचारियों-पेंशनर्स को सौगात, DA-DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 6 लाख कर्मचारियों को बोनस

सीएम भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी आर्थिक सौगात दी है. शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी. इसके साथ ही करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का भी निर्णय किया गया है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से अधिक पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि से चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार पर करीब 820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.