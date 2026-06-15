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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, बाइक सवार तीन युवकों की मौत

जिले में रविवार रात हुआ सड़क हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 9:33 AM IST

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बांदा: जिले में रविवार रात लगभग बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. बाइक पर सवार तीनों युवक सोमवती अमावस्या पर चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा है. मृतकों की शिनाख्त की जा रही है. बाइक नंबर से पता चला है कि तीनों बांदा जिले के रहने वाले हो सकते हैं.

दरअसल पूरा मामला बदौसा थाना क्षेत्र के बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के चन्दौर गांव के पास का है. यहां पर शनिवार की रात लगभग 8:30 बजे पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक बाइक एक्सप्रेस-वे पर पड़ी है और 3 युवक भी वहां पर खून से लथपथ पड़े हैं. इसके बाद सीओ यातायात सौरभ सिंह व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. जहां पाया गया कि 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है. वहीं एक युवक की सांस चल रही हैं. इसके बाद पुलिस घायल युवक को सीएचसी अतर्रा लेकर पहुंची. जहां पर डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.

बाइक सवार युवक चित्रकूट जा रहे थे: सीओ यातायात सौरभ सिंह ने बताया कि एक बाइक पर सवार होकर तीन युवक चित्रकूट की तरफ जा रहे थे. तभी रास्ते में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किसी वहां से शायद यह टकरा गए. जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक घायल हो गया था. जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां पर उसकी भी मौत हो गई. इन्होंने बताया कि तीनों युवकों की शिनाख्त की जा रही है. शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा जा रहा है.

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