लखनऊ में कार ड्राइवर ने शिक्षिका सहित 3 लोगों को रौंदा; ओवरटेकिंग विवाद के बाद बढ़ा बवाल

लखनऊ: बंथरा कस्बे में शनिवार शाम को मामूली विवाद अचानक बड़ा हो गया. कार ड्राइवर और ऑटो चालक के बीच हुए विवाद में तीन लोग बीच-बचाव करने पहुंचे. गुस्साए कार ड्राइवर ने बीच-बचाव करने वाली शिक्षिका सहित तीन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी. तीनों घायल हो गए. इससे गुस्साए लोगों ने कार पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू किए, लेकिन कार चालक भाग निकला. पुलिस ने कार कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है.

बंथरा प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि शनिवार शाम करीब 5 बजे बंथरा कस्बे में एक कार सवार का एक ऑटो ड्राइवर से ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया.

गुस्साए कार सवार ने ऑटो के सामने अपनी कार आड़ी-तिरछी खड़ी कर दी और ऑटो ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी. जब आसपास के लोग बीच-बचाव करने आए, तो आरोपी उन पर भी भड़क गया और उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी.

काफी लोगों के जुटने पर आरोपी कार में बैठा और अचानक कार स्टार्ट करके लोगों को रौंदना शुरू कर दिया. इससे वहां भगदड़ मच गई. तब लोगों ने हिम्मत जुटाकर उसे पकड़ने की कोशिश की और उस पर ईंट-पत्थर फेंकने लगे. लोगों से घिरता देखकर आरोपी कार को कुछ दूरी पर छोड़कर भाग निकला.