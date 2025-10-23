यूपी में छात्रा समेत 3 लोगों ने दी जान; मुजफ्फरनगर में पत्नी से परेशान होकर युवक ने खुद को मार डाला, लखनऊ में महिला ने की आत्महत्या
घर में झगड़े के बाद किशोरी ने उठाया आत्मघाती कदम, दीपावली के बाद 3 परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़.
Published : October 23, 2025 at 3:06 PM IST
लखनऊ/मुजफ्फरनगर : यूपी के अलग-अलग शहरों में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली. लखनऊ में घर के झगड़े से परेशान होकर एक छात्रा ने जान दे दी. इसी शहर में एक महिला ने भी यही कदम उठाया. इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी एक युवक ने पत्नी से परेशान होकर जान दे दी. इन घटनाओं के बाद परिजनों में कोहराम मचा है. पुलिस जांच कर रही है.
पहली घटना लखनऊ के बंथरा इलाके के हरौनी गांव की है. यहां के रहने वाले दुर्विजय कोरी की बेटी ज्योति (17) का दीपावली के दिन सोमवार को किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो गया था. गुस्से में आकर छात्रा ने खुद को कमरे में बंदकर आत्मघाती कदम उठा लिया.
भाई ने हथौड़े से तोड़ा दरवाजा : कमरे का दरवाजा बहुत देर तक न खुलने पर परिजनों को शक हुआ. ज्योति के भाई सूरज ने हथौड़े से दरवाजा तोड़कर आनन-फानन में ज्योति को बाहर निकाला. आनन-फानन में परिवार के लोग उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचे. वहां से उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया.
अस्पताल में किशोरी की मौत : थाना प्रभारी राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ज्योति ने 20 अक्टूबर को आत्मघाती कदम उठाया था. महिला उप निरीक्षक नेहा यादव ने अस्पताल पहुंचकर उसका हाल जाना था. 22 अक्टूबर को रात 8 बजे ज्योति की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बीमारी से परेशान महिला ने दी जान : लखनऊ के ही दुबग्गा थाना क्षेत्र के मुलवीखेड़ा गांव की रहने वाली रानी रावत (45) का 4 महीने पहले पेट का ऑपरेशन हुआ था. इसके बाद वह अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहती थी. पति नरेश खेती करते हैं. उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 8 बजे रानी घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गई. इसके बाद आत्महत्या कर ली.
जीआरपी और दुबग्गा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. रानी रावत अपने पीछे दो बेटे सचिन, अमित और एक बेटी शशि को रोता-बिलखता छोड़ गई.
पत्नी और सास से परेशान युवक ने दी जान : मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के रहने वाले आरिफ (30) का निकाह करीब ढाई महीने पहले सरवट गांव की रहने वाली फरीन के साथ हुआ था. परिजनों का आरोप है फरीन और उसके मायके वाले आरिफ को प्रताड़ित कर रहे थे. उस पर ससुराल में ही रहने का दबाव बना रहे थे. इसी से परेशान होकर 21 अक्टूबर को आरिफ ने जान दे दी.
मौत से पहले बनाया वीडियो : मौत से पहले आरिफ ने वीडियो भी बनाया. इसमें उसने अपनी मौत के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया. परिजन आरिफ की तलाश कर रहे थे. वह खेत में बेसुध मिला. परिवार के लोग उसे लेकर बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सीओ सदर रविशंकर मिश्रा ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. कार्रवाई की जाएगी.
