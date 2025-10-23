ETV Bharat / state

यूपी में छात्रा समेत 3 लोगों ने दी जान; मुजफ्फरनगर में पत्नी से परेशान होकर युवक ने खुद को मार डाला, लखनऊ में महिला ने की आत्महत्या

लखनऊ/मुजफ्फरनगर : यूपी के अलग-अलग शहरों में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली. लखनऊ में घर के झगड़े से परेशान होकर एक छात्रा ने जान दे दी. इसी शहर में एक महिला ने भी यही कदम उठाया. इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी एक युवक ने पत्नी से परेशान होकर जान दे दी. इन घटनाओं के बाद परिजनों में कोहराम मचा है. पुलिस जांच कर रही है.

पहली घटना लखनऊ के बंथरा इलाके के हरौनी गांव की है. यहां के रहने वाले दुर्विजय कोरी की बेटी ज्योति (17) का दीपावली के दिन सोमवार को किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो गया था. गुस्से में आकर छात्रा ने खुद को कमरे में बंदकर आत्मघाती कदम उठा लिया.

भाई ने हथौड़े से तोड़ा दरवाजा : कमरे का दरवाजा बहुत देर तक न खुलने पर परिजनों को शक हुआ. ज्योति के भाई सूरज ने हथौड़े से दरवाजा तोड़कर आनन-फानन में ज्योति को बाहर निकाला. आनन-फानन में परिवार के लोग उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचे. वहां से उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

अस्पताल में किशोरी की मौत : थाना प्रभारी राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ज्योति ने 20 अक्टूबर को आत्मघाती कदम उठाया था. महिला उप निरीक्षक नेहा यादव ने अस्पताल पहुंचकर उसका हाल जाना था. 22 अक्टूबर को रात 8 बजे ज्योति की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बीमारी से परेशान महिला ने दी जान : लखनऊ के ही दुबग्गा थाना क्षेत्र के मुलवीखेड़ा गांव की रहने वाली रानी रावत (45) का 4 महीने पहले पेट का ऑपरेशन हुआ था. इसके बाद वह अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहती थी. पति नरेश खेती करते हैं. उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 8 बजे रानी घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गई. इसके बाद आत्महत्या कर ली.