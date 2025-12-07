मौत का हाईवे, मंडला में सरिया लोडेड ट्रक पिकअप पर पलटा, तीन की दर्दनाक मौत
मंडला नेशनल हाईवे 30 पर रायपुर की ओर से सरिया लोड कर आ रहा एक ट्रक पलटा. हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 1:08 PM IST|
Updated : December 7, 2025 at 2:15 PM IST
मंडला: मंडला नेशनल हाईवे 30 पर चौकी अंजनिया क्षेत्र अंतर्गत अहमदपुर चौराहा पर शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात करीब 1 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. हादसे में तीन लोगों के जान गंवाने की खबर है वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया. वहीं हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है. घटना के बाद से क्षेत्र में माहौल गमगीन बना हुआ है. शवों को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
मंडला नेशनल हाईवे 30 पर अंजनिया बाईपास स्थित अहमदपुर चौराहे के पास हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक यह हादसा मंडला नेशनल हाईवे 30 पर अंजनिया बाईपास स्थित अहमदपुर चौराहे के पास हुआ. नेशनल हाईवे 30 पर एक्सीडेंटल जोन के समीप एक सड़क पर बिगड़े पड़े मटर से लोडेड खड़े पिकअप वाहन को रायपुर की ओर से जबलपुर की ओर जा रहे सरिया लोडेड अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारते हुए अहमदपुर रोड पर पलट गया.
- मुरैना में बस ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, 2 की मौके पर मौत, तीनों आपस में रिश्तेदार
- भोपाल में भीषण हादसा, 2 कारों की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों ने ऑन द स्पॉट दम तोड़ा
दुर्घटना में पिकअप वाहन के समीप खड़े ढाबा संचालक शीतल गुप्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं ट्रक में सवार एक बच्चा और पिकअप में सवार एक शख्स का शव पलटे ट्रक के नीचे से क्षत- विक्षत हालत में घंटों चले रेस्क्यू के बाद निकाला गया है.
भीषण टक्कर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए शव, अंजनिया चौकी पुलिस मामले की जांच
फिलहाल अंजनिया चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है. ट्रक राजगढ़ का व पिकअप वाहन जबलपुर की बताई जा रही है. मृतकों में माहिष्मती ढाबे के संचालक शीतल गुप्ता, पिकअप में सवार एक व्यक्ति और ट्रक में सवार लगभग 11 साल का बच्चा शामिल है. ट्रक का क्लीनर घायल हुआ है. टक्कर इतनी भीषण थी कि शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. जिससे शुरुआती क्षणों में पुलिस को मृतकों की सही संख्या का अनुमान लगाने में कठिनाई हुई.