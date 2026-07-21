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रायबरेली में लड़की के अपहरण और रेप मामले में दो महिलाओं सहित 3 गिरफ्तार

अस्पताल से किशोरी को बहलाकर ले गई थीं, दादी ने दर्ज कराई रिपोर्ट.

3 people including 2 women arrested in raebareli girl rape case
रायबरेली में रेप मामले में दो महिलाओं सहित 3 गिरफ्तार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 11:36 AM IST

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रायबरेली: पुलिस ने नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक युवक और दो महिलाओं को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है. मामले में यह जानकारी मिली कि 13 साल की किशोरी को दो महिलाएं अपने साथ ले गई थी जिसके बाद एक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि थाना हरचंदपुर की रहने वाली 65 वर्षीय महिला ने बताया कि जिला अस्पताल में उसका बीमार नाती एडमिट था. उसकी 13 साल की नातिन देख रहे के लिए अस्पताल में मौजूद थी. रविवार को रात उसकी परिचित एक महिला और उसकी अन्य महिला साथी ने मिलकर किशोरी को बाहर ले गई और उसका अपहरण कर लिया. काफी खोजबीन के बाद जब किशोरी नहीं मिली तो वृद्ध महिला ने मिल एरिया थाने क्षेत्र में मामला दर्ज किया है.

सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि 19 जुलाई को वादिनी ने थाना मिल एरिया पर तहरीर देकर अवगत कराया था. बताया था कि लगभग 15-16 दिन पूर्व उनका नाती इलाज के लिए जिला अस्पताल, रायबरेली में भर्ती था. उसकी देखभाल उनकी 13 वर्षीय नाबालिग नातिन कर रही थी. इसी दौरान अस्पताल परिसर से परिचित दो महिलाएं उनकी नातिन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गईं. इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका. पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज करके जांच शुरू की. पुलिस टीम अपहर्ता की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्ताओं की गिरफ्तारी के लिये लगी थी. पुलिस ने आरोपी आरती, सेवी उर्फ फूलजहां समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.


सीओ ने बताया कि विवेचना के दौरान यह भी पता चला की अभियुक्त तौसीफ अहमद उर्फ गुड्डू भी इस जुर्म में शामिल था. उसे अमेठी को भी रतापुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया. विवेचना के दौरान अभियुक्त ने अपहर्ता से शादी की बात कहकर गंदी हरकत की. रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

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