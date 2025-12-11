ETV Bharat / state

चमोली में खाई में गिरी कार, हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की दर्दनाक मौत

चमोली के देवाल में कार के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई. सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे.

Car falls into ditch in Chamoli
चमोली में खाई में गिरी कार (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 11, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

थराली: चमोली को विकासखंड देवाल के अंतर्गत कोटेड़ा-मोपाटा मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें सवार दो महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि कार सवार दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देवाल लाया गया. जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, थानाध्यक्ष विनोद चोरिसया ने बताया कि गुरुवार को देवाल के चौड़ गांव से अलग-अलग परिवारों के कुछ महिलाएं और पुरूष मोपाटा गांवों में आयोजित एक शादी समारोह में भाग लेने गए थे. शादी समारोह से वापस अपने गांव चौड़ और कोटेड़ा के लिए तीन महिलाएं समेत 5 लोग बिना चालक के सड़क मार्ग पर खड़े इकोस्पोर्ट वाहन में सवार हो गए. इसी दौरान मोपाटा के रौल नामक तोक में वाहन ढालदार सड़क पर अपने आप चलने लगा और सीधे गहरी खाई में जा गिरा.

हादसे की सूचना मिलते ही मोपाटा गांव के ग्रामीण राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए और घायलों को खाई से निकालकर 108 की मदद से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल पहुंचाया. जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.

इस दर्दनाक हादसे में 38 वर्षीय बसंती देवी पत्नी कुंवर सिंह, 48 वर्षीय मोहिनी देवी पत्नी मान सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि इस दुर्घटना में घायल भजन सिंह पुत्र बादर सिंह उम्र 48 वर्ष की अस्पताल पहुंचने से पहले ही एंबुलेंस में मौत हो गई. हादसे में 65 वर्षीय खिलाप सिंह पुत्र नारायण सिंह और 19 वर्षीय ज्योति पुत्री गंगा सिंह गड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए. ज्योति कोटेड़ा गांव की निवासी है. जबकि अन्य सभी चौड़ गांव के निवासी हैं.

उधर, हादसे की सूचना मिलते ही देवाल ब्लॉक प्रमुख तेजपाल सिंह रावत, ज्येष्ठ प्रमुख दीपक सिंह गड़िया, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हरेंद्र कोटड़ी, मोपाटा के ग्राम प्रधान रूप सिंह कुंवर समेत कई अन्य ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव में सहयोग किया. इस दर्दनाक हादसे के बाद से देवाल क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

चमोली में कार खाई में गिरी
देवाल कार एक्सीडेंट
DEWAL CAR ACCIDENT
ACCIDENT KOTEDA MOPATA MOTOR ROAD
CAR FALLS INTO DITCH IN CHAMOLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.