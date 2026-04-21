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बिल भुगतान के लिए ठेकेदार से मांग रहे थे साढ़े तीन लाख, रिश्वत लेते एक्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार

रिश्वत लेते एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ गिरफ्तार ( Getty image )