ETV Bharat / state

बालाजी धाम से गायब हुई 3 नाबालिग बालिकाएं: बर्थडे पार्टी में जाने की बात करते हुए पहुंची बालाजी मोड़

पुलिस का तीनों बालिकाओं के गायब होने से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें वे सड़क पर चलती नजर आ रही हैं.

Police Outpost Balaji Dham
पुलिस चौकी बालाजी धाम (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 4:57 PM IST

|

Updated : October 26, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा: मेहंदीपुर बालाजी कस्बे से तीन नाबालिग बालिकाओं के अचानक गायब होने की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. गुरुवार शाम से लापता इन तीनों बालिकाओं का चौथे दिन यानी रविवार तक भी कोई सुराग नहीं लग पाया. पुलिस के अनुसार तीनों बालिकाएं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, कानपुर और गोंडा जिलों की निवासी हैं. उनकी उम्र 10, 12 और 14 वर्ष बताई जा रही है.

बर्थडे पार्टी में जाने की कर रही थी बात: चौकी प्रभारी कालीचरण शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह से ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. इसी दौरान कस्बे के मुख्य बाजार के एक कैमरे में तीनों बालिकाएं एक-दूसरे का हाथ थामे सड़क पर जाती हुई नजर आईं. यह फुटेज उनके लापता होने से कुछ मिनट पहले का है. फुटेज में बालिकाएं सामान्य हाल में दिखाई दे रही हैं. उनमें किसी तरह की घबराहट या किसी का दबाव नजर नहीं आ रहा है.

पढ़ें: मेहंदीपुर बालाजी से लापता हुई तीन बालिकाएं, श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर चलाती थीं घर

अब पुलिस यह जांच रही है कि कहीं मामला घर से भागने या किसी के बहकावे में आने का तो नहीं है. हालांकि जांच का दायरा केवल इतना ही नहीं है. पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों बालिकाएं बालाजी कस्बे से एक टेंपो में बैठकर बालाजी मोड़ आई थीं. वे टेंपो में बैठकर किसी बर्थडे पार्टी में जाने की बात कर रही थीं. अब पुलिस मेहंदीपुर से लेकर आसपास के कस्बों तक के सभी मुख्य मार्गों, बस स्टैंडों और धर्मशालाओं की तलाशी ले रही है. घटनाक्रम को लेकर एसपी लोकेश सोनवाल ने बालिकाओं की तलाश के लिए स्पेशल टीम गठित की है. आसपास के सभी थानों को अलर्ट किया गया है.

Last Updated : October 26, 2025 at 5:08 PM IST

TAGGED:

दौसा से तीन बालिकाएं लापता
MINOR GIRLS MISSING FROM DAUSA
MISSING GIRLS SEEN IN CCTV
MISSING GIRLS TO GO A BDAY PARTY
GIRL MISSING FROM MEHANDIPUR BALAJI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ पूजा के बहाने भाजपा का बिहारी समाज में सियासी दांव, यह है धार्मिक मान्यता

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

क्या है ट्रैक्शन सिस्टम? सेमी-हाई स्पीड ट्रेन, भारी भरकम मालगाड़ियों को लेकर आया नया अपडेट

एक करोड़ की 'नगीना' ! पुष्कर मेले में पंजाब से आई घोड़ी पर सबकी नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.