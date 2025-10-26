बालाजी धाम से गायब हुई 3 नाबालिग बालिकाएं: बर्थडे पार्टी में जाने की बात करते हुए पहुंची बालाजी मोड़
पुलिस का तीनों बालिकाओं के गायब होने से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें वे सड़क पर चलती नजर आ रही हैं.
Published : October 26, 2025 at 4:57 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 5:08 PM IST
दौसा: मेहंदीपुर बालाजी कस्बे से तीन नाबालिग बालिकाओं के अचानक गायब होने की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. गुरुवार शाम से लापता इन तीनों बालिकाओं का चौथे दिन यानी रविवार तक भी कोई सुराग नहीं लग पाया. पुलिस के अनुसार तीनों बालिकाएं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, कानपुर और गोंडा जिलों की निवासी हैं. उनकी उम्र 10, 12 और 14 वर्ष बताई जा रही है.
बर्थडे पार्टी में जाने की कर रही थी बात: चौकी प्रभारी कालीचरण शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह से ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. इसी दौरान कस्बे के मुख्य बाजार के एक कैमरे में तीनों बालिकाएं एक-दूसरे का हाथ थामे सड़क पर जाती हुई नजर आईं. यह फुटेज उनके लापता होने से कुछ मिनट पहले का है. फुटेज में बालिकाएं सामान्य हाल में दिखाई दे रही हैं. उनमें किसी तरह की घबराहट या किसी का दबाव नजर नहीं आ रहा है.
अब पुलिस यह जांच रही है कि कहीं मामला घर से भागने या किसी के बहकावे में आने का तो नहीं है. हालांकि जांच का दायरा केवल इतना ही नहीं है. पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों बालिकाएं बालाजी कस्बे से एक टेंपो में बैठकर बालाजी मोड़ आई थीं. वे टेंपो में बैठकर किसी बर्थडे पार्टी में जाने की बात कर रही थीं. अब पुलिस मेहंदीपुर से लेकर आसपास के कस्बों तक के सभी मुख्य मार्गों, बस स्टैंडों और धर्मशालाओं की तलाशी ले रही है. घटनाक्रम को लेकर एसपी लोकेश सोनवाल ने बालिकाओं की तलाश के लिए स्पेशल टीम गठित की है. आसपास के सभी थानों को अलर्ट किया गया है.