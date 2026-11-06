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30 लाख दीयों से रोशन होगी रामनगरी; उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि, सरयू तट पर होगी महाआरती

लखनऊ/अयोध्या : मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर आस्था, भक्ति और भव्यता के अप्रतिम उत्सव की साक्षी बनने जा रही है. दीपोत्सव के 10वें संस्करण में रामनगरी को 30 लाख से अधिक दीपों से रोशन कर अविस्मरणीय बनाने की तैयारी है.

प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन की स्मृति में राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर एक साथ दीप प्रज्ज्वलित होंगे, वहीं सरयू तट पर 2,151 वेदाचार्यों और अर्चकों के मंत्रोच्चार के बीच होने वाली महाआरती उत्सव की दिव्यता को विस्तार देगी.

उन्होंने बताया कि शो को खास बनाने के लिए इसकी दृश्य संरचना के साथ संगीत, वॉयस ओवर और संगीतमय नैरेशन का भी विशेष संयोजन किया गया है. कथा प्रसंगों के अनुरूप ध्वनि और प्रकाश का तालमेल दर्शकों को रामायण की गाथा से रूबरू कराएगा. अयोध्या वासियों के लिए नौ नवंबर को विशेष ड्रोन शो का भी आयोजन होगा.

उन्होंने बताया कि ड्रोन से बनने वाली विभिन्न आकृतियों में प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान, रावण वध, पुष्पक विमान और राम दरबार जैसे दृश्य आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास और हनुमान के विभिन्न स्वरूप भी आकाश में जीवंत होंगे. राम मंदिर, दीपोत्सव, उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग के प्रतीक चिह्न भी आसमान में उकेरे जाएंगे.

उन्होंने बताया कि दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव में पर्यटन विभाग की ओर से अयोध्या के आसमान में भव्य एरियल ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान आकाश में एक साथ 2,100 रंग-बिरंगे ड्रोन रोशनी की छटा बिखेरते हुए रामायण के प्रमुख प्रसंगों को साकार करेंगे. पिछले वर्ष के मुकाबले करीब दोगुनी संख्या में ड्रोन के जरिए आस्था, अध्यात्म और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, थीम आधारित सजावट, अंतरराष्ट्रीय रामलीला, दीपोत्सव मेला और प्रदर्शनी जैसे आयोजन उत्सव की छटा बढ़ाएंगे. इनके जरिए देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपरा से रूबरू होने का अवसर मिलेगा.

दीपोत्सव-2026 कई मायनों में खास : पर्यटन मंत्री ने विश्वास जताया कि 'दीपोत्सव-2026 भव्यता और जनभागीदारी के लिहाज से प्रकाश पर्व का नया शिखर स्थापित करेगा. 56 घाटों पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. इसके तहत 35 हजार स्वयंसेवकों के साथ 900 घाट समन्वयक, 112 घाट प्रभारी और 27 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जो पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इस वर्ष रामनगरी के 56 घाटों पर 30 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि दीपों की बढ़ती संख्या सिर्फ आयोजन के विस्तार का प्रमाण नहीं, यह जन-जन की अटूट आस्था और प्रभु श्रीराम के प्रति श्रद्धा व सम्मान का प्रतीक भी है.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2017 में जब दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी तब अयोध्या में करीब 1.71 लाख दीप प्रज्ज्वलित किए गए थे. पहले आयोजन से लेकर 10 वें संस्करण तक दीपों की संख्या में लगातार कई गुना वृद्धि हुई.

दीपोत्सव-2026 के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में अयोध्या की छटा इस बार देश की सीमाओं से परे वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक वैभव का संदेश देगी.



विभिन्न राज्यों के 1,000 कलाकारों की प्रस्तुति : देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 1,000 कलाकारों का दल अयोध्या के अलग-अलग स्थलों पर लोक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. वहीं, भव्य शोभायात्रा में रामायण के सातों कांडों पर आधारित आकर्षक झांकियां सजेंगी, जो प्रभु श्रीराम के जीवन चरित्र और रामकथा के विविध प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगी.

दीपोत्सव के मद्देनजर पूरी अयोध्या को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. शहर के प्रमुख स्थलों पर सेल्फी प्वाइंट, सैंड आर्ट और कलात्मक इंस्टॉलेशन उत्सव के रंग बिखेरेंगे. क्यूआर कोड आधारित साइनेज, लाइटिंग पोल पर विशेष ब्रांडिंग और एलईडी पैनलों से सुसज्जित स्मार्ट लाइटिंग शहर की सुंदरता में चार चांद लगाएगी.

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी (Photo credit: ETV Bharat)







सरयू के घाटों पर पारंपरिक दीपों की आभा के साथ आधुनिक तकनीक और मनोरंजन का अनूठा मेल देखने को मिलेगा. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से राम की पैड़ी पर मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन और लेजर शो का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही 100 से अधिक कलाकारों की लाइव प्रस्तुतियां उत्सव में चार चांद लगाएंगी.





पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दीपोत्सव-2026 में प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'सरयू तट पर अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की तर्ज पर ग्रीन फायर क्रैकर्स शो आयोजित होगा. संगीत की मधुर धुनों के साथ तालमेल बिठाते हुए आसमान में आतिशबाजी के आकर्षक नजारे उभरेंगे.

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी (Photo credit: पर्यटन विभाग)

अयोध्या के रामकथा पार्क में देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशी कलाकार भी रामलीला के मंचन से रामकथा को जीवंत करेंगे. असम, केरल और बंगाल के कलाकार दल अपनी सांस्कृतिक शैली में प्रस्तुतियां देंगे. वहीं श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाली से आए कलाकार प्रभु श्रीराम के जीवन प्रसंगों का मंचन करेंगे.

विभिन्न देशों की कला और परंपराओं के संगम से रामलीला का मंच अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का संदेश देगा. अयोध्या के क्वीन हो मेमोरियल पार्क में पांच दिवसीय (05-09 नवंबर) दीपोत्सव मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है. इसमें आगंतुकों को उत्सव के रंगों के साथ विविध उत्पादों, कला और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है.

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी (Photo credit: ETV Bharat)

वर्ष 2017 में शुरू हुआ दीपोत्सव आज रामनगरी की पहचान बन चुका है. हर वर्ष दीपों की बढ़ती संख्या के साथ यह आयोजन नए कीर्तिमान गढ़ता रहा है. पहले संस्करण में 1.71 लाख दीपों से शुरू हुआ यह सिलसिला वर्ष 2018 में 3.01 लाख, 2019 में 4.04 लाख, 2020 में 6.06 लाख और 2021 में 9.41 लाख तक पहुंचा. इसके बाद वर्ष 2022 में 15.76 लाख, 2023 में 22.23 लाख, 2024 में 25.12 लाख और 2025 में 26.11 लाख दीप प्रज्ज्वलित किए गए. अब 10वें संस्करण में रामनगरी के 56 घाटों पर 30 लाख से अधिक दीप जलाने की तैयारी है.

अयोध्या में घाटों पर दीपों की कतारें : रामनगरी में सरयू की लहरों से लेकर मंदिरों के शिखरों तक उत्सव की अलौकिक छटा बिखरी हुई है. घाटों पर दीपों की कतारें सज चुकी हैं, मंदिरों में घंटियों की गूंज है. शनिवार को दसवें दीपोत्सव पर रामनगरी में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा.

राम की पैड़ी सहित 56 घाटों पर 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित कर नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है. दीपोत्सव स्थल को अद्भुत और अलौकिक स्वरूप दिया गया है. देश-विदेश से पर्यटक रामनगरी पहुंच रहे हैं. सात नवंबर को सुबह से देर रात तक धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजनों की छटा बिखरेगी.

कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह नौ बजे साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली 21 भव्य झांकियों से होगी. रामायण के प्रसंगों और सरकार की योजनाओं पर आधारित ये झांकियां रामपथ होते हुए रामकथा पार्क पहुंचेंगी. दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर झांकियों का अवलोकन करेंगे. शाम करीब चार बजे उपराष्ट्रपति एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे.



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