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नीमराणा में फ्लैट्स में चोरी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग के तीन आरोपी गिरफ्तार, नगदी–गहने बरामद

आरोपी खाली या ताला लगे फ्लैट्स में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 4:50 PM IST

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बहरोड़: जिले के नीमराणा क्षेत्र स्थित आशादीप सोसायटी में गत 10 जून को तीन फ्लैट्स में हुई लाखों की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण, नगदी तथा अन्य सामान भी बरामद किया है.

बहरोड़ एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि नीमराणा में 10 जून को नीमराणा स्थित आशादीप सोसायटी के तीन अलग-अलग फ्लैट्स में चोरी की वारदात सामने आई थी. पीड़ित परिवारों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया. पुलिस जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और संदिग्धों की गतिविधियों का गहन विश्लेषण किया गया. जांच में सामने आया कि चोरी की इन वारदातों को एक अंतरराज्यीय गिरोह ने अंजाम दिया था.

पुलिस ने किया गैंग का खुलासा, देखें वीडियो (ETV Bharat Behror)

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उन्होंने बताया कि मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई राज्यों में आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 17 लाख 63 हजार की नगदी, 23 ग्राम सोना और एक किलो चांदी बरामद की है.

Cash recovered from the accused
आरोपियों से बरामद कैश (ETV Bharat Behror)

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पुलिस के अनुसार, गिरोह के कुछ सदस्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत का कार्य करते थे. इस बहाने वे विभिन्न सोसाइटीज और आवासीय परिसरों में आते-जाते रहते थे. इसी दौरान वे फ्लैट्स की रेकी करते थे और यह पता लगाते थे कि कौन से फ्लैट लंबे समय से बंद पड़े हैं या जिनमें ताले लगे हुए हैं. जब उन्हें यह सुनिश्चित हो जाता था कि फ्लैट में कोई मौजूद नहीं है, तो वे मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 10 जून को आशादीप सोसायटी के तीन फ्लैटों को निशाना बनाया था. आरोपियों ने बंद फ्लैटों के ताले तोड़कर वहां से लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने, नगदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया था. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे.

SP revealing details about the gang at a press conference.
प्रेस वार्ता में गैंग का खुलासा करते एसपी (ETV Bharat Behror)

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पकड़े गए चोर यूपी के प्रतापगढ़ जिले के पुरजीत थाना हथिगवां निवासी मुलायम सिंह पुत्र ब्रजेश सिंह परमार, गौरव पुत्र दिगपाल सिंह ठाकुर और रायबरेली के सांडा निवासी सतय कुमार पुत्र राधेश्याम सोनी को गिरफ्तार किया है. आशंका जताई जा रही है कि यह गिरोह प्रदेश के अन्य जिलों सहित विभिन्न राज्यों में भी इसी प्रकार की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

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नीमराणा में फ्लैट्स में चोरी
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