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साइबर स्लेवरी गिरोह के तीन माफिया पकड़े, सूर्य नगर में दिनदहाड़े वारदात की फिराक में कच्छा-बनियान गिरोह

प्रदेश से 500 से अधिक लोग पहुंचे साइबर स्कैम सेंटर: उन्होंने बताया कि I4C के डाटा विश्लेषण में राजस्थान के 500 से अधिक लोगों की पहचान हुई है. जो काम की तलाश में कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और लाओस गए. इनमें से कई अब तक भारत नहीं लौटे. जबकि कई युवक ऐसे हैं, जो दो-तीन बार जाकर वापस आ गए. उन्हें मुख्यतः भारतीय लोगों से सोशल मीडिया के जरिए चैट करने का काम दिया जाता. जब वह जाल में फंस जाता, तो इन्वेस्टमेंट स्कीम का झांसा देकर ठगी की जाती.

काम नहीं करने पर वसूलते हैं जुर्माना: उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से मिली सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर की गई. जांच में सामने आया कि विदेश पहुंचते ही युवाओं के पासपोर्ट और पहचान पत्र जब्त कर लिए जाते. रोजाना सुबह 9 से रात 11:30 बजे तक काम कराया जाता था. काम छोड़ने पर हजारों डॉलर जुर्माना और मारपीट की धमकी दी जाती थी. जो युवक काम नहीं करते, उनसे उनके आने-जाने का खर्चा और जुर्माना वसूल किया जाता.

पांच देशों में फैला जाल: उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. यह गिरोह युवाओं को विदेश में 800 से 1000 अमेरिकी डॉलर प्रतिमाह वेतन का लालच देकर कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में स्थित साइबर स्कैम सेंटर भेजा जाता. उनके पासपोर्ट छीनकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट, फर्जी इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो फ्रॉड जैसे साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता था.

स्टेट साइबर क्राइम थानाधिकारी (आरपीएस) गजेंद्र शर्मा ने बताया कि ब्यावर निवासी आरिफ काठात उर्फ दीपू, कानसिंह उर्फ पायथन और फिरोज काठात उर्फ माफिया को गिरफ्तार किया गया है. ये तीनों तीन-तीन बार दक्षिण एशियाई देशों में जाकर आ चुके हैं. ये राजस्थान के युवाओं को साइबर स्लेवरी गैंग से जोड़ने में लगे थे. इस गिरोह से जुड़े ब्यावर के पांच आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. फिलहाल, पुलिस इस गिरोह की कड़ियां जोड़ने के लिए कई जिलों में छापेमारी कर रही है. जिसमें कई और गिरफ्तारियां होंगी.

जयपुर: दक्षिण एशियाई देशों में फैले साइबर स्कैम सेंटर से जुड़े तीन और आरोपियों को राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये तीनों आरोपी ब्यावर के रहने वाले हैं. जो साइबर स्लेवरी गिरोह से जुड़े हैं. पहले ये खुद कंबोडिया जाकर साइबर स्लेवरी गैंग से जुड़े. इसके बाद इन्हें राजस्थान के युवाओं को आकर्षक नौकरी का झांसा देकर गिरोह से जोड़ने का टास्क दिया गया. वहीं, शहर के सूर्य नगर इलाके में कच्छा–बनियान गिरोह वारदात की फिराक में नजर आया.

पहले पांच आरोपियों को पकड़ा: जांच के दौरान राजकरण उर्फ रॉनी (ROXX) और सागर सिंह निवासी ब्यावर को गिरफ्तार किया था. इनके मोबाइल फोन, पासपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों से विदेशी हैंडलर्स, वीपीएन, बायनेन्स (Binance), फर्जी जीपीएस और अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिले. पूछताछ के बाद ब्यावर निवासी जीतूराज उर्फ जेम्स, रवि कुमार उर्फ माही और अनिल कुमार उर्फ डेविल को कोलकाता से उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे टूरिस्ट वीजा पर म्यांमार जाने की तैयारी में थे. इसके बाद अब ब्यावर के तीन और युवकों को गिरफ्तार किया गया.

फर्जी प्रोफाइल बनाकर करते थे करोड़ों की ठगी: आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि साइबर स्कैम सेंटर में पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था. इसके बाद फर्जी प्रोफाइल के जरिए वे भारतीय नागरिकों से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर विश्वास जीतते. उन्हें क्रिप्टो करेंसी और निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए का निवेश करवाया जाता. ठगी की रकम म्यूल बैंक खातों के जरिए निकालकर क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीन और कंबोडिया के हैंडलर्स तक पहुंचाई जाती थी.

पढ़ें: सीसीटीवी में कैद हुई कच्छा-बनियान गिरोह के बदमाशों की हरकत - CCTV FOOTAGE OF KACHHA BANIYAN GANG

सिम, अकाउंट लाने पर मिलता कमीशन: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पासपोर्ट, विदेशी वीजा दस्तावेज, मोबाइल फोन, डिजिटल साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए हैं. पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पड़ताल में सामने आया है कि भारत से जाने वाले युवकों को भारतीय सिम साथ ले जाने पर कमीशन मिलता. म्यूल अकाउंट देने के बदले और युवकों को गिरोह में शामिल करने के बदले भी मोटा कमीशन दिया जाता.

कच्छा–बनियान गिरोह अब दिनदहाड़े वारदात की फिराक में: राजधानी जयपुर में एक बार फिर कच्छा-बनियान गिरोह की कि सक्रियता से लोगों में डर का माहौल है. सांगानेर थाना इलाके में टोंक रोड पर स्थित सूर्य नगर में बुधवार को दिनदहाड़े कच्छा-बनियान गिरोह के चार-पांच बदमाशों ने कुछ घरों में वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया. हालांकि, मकान मालिकों की सजगता के चलते बदमाश भाग खड़े हुए. कुछ मकानों के सीसीटीवी कैमरों में कच्छा-बनियान गिरोह के बदमाशों की हरकत कैद हुई है. इसके बाद हरकत में आई पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है. हालांकि फिलहाल, किसी भी घर में वारदात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सांगानेर थानाधिकारी लिखमाराम का कहना है कि तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.

दीवार फांदकर घर में घुसे: जयपुर के सूर्य नगर में बुधवार को दोपहर 1:30 से 2:00 बजे के बीच कुछ घरों के आसपास कच्छा-बनियान गिरोह के बदमाशों की हरकत सामने आई है. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में चार-पांच बदमाश घर की दीवार फांदकर भीतर घुसते दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा कुछ और घरों में भी बाहर खड़े होकर रैकी करने की गतिविधि सामने आई है. हालांकि, मकान मालिकों की सजगता के कारण वे किसी वारदात को अंजाम देने के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए.

सीसीटीवी में कैप्चर हुए कच्छा–बनियान गिरोह के लोग (ETV Bharat Jaipur)

पहले भी सामने आया मूवमेंट: यह पहली बार नहीं है. जब कच्छा-बनियान गिरोह के बदमाश जयपुर में वारदात को अंजाम देने की फिराक में रैकी करते दिखाई दिए हैं. इससे पहले भी शहर के अलग-अलग इलाकों में ऐसे बदमाशों की सक्रियता की सूचनाएं आती रही हैं. हालांकि, अभी तक पुलिस ऐसे किसी गिरोह से जुड़े बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. पिछले साल जयपुर के जून में मुहाना थाना इलाके के गणेश नगर में कच्छा बनियान गिरोह के बदमाशों ने एक घर पर धावा बोला था. हालांकि, जाग होने पर वे घर पर पत्थर फेंककर भाग गए.

समूह में हथियार लेकर निकलते हैं वारदात करने: कच्छा-बनियान गिरोह से जुड़े बदमाश समूह में एकसाथ वारदात करने निकलते हैं. ये नकाब और कपड़े से अपना मुंह ढंककर रखते हैं. ये अपने साथ धारदार और गंडासे जैसे हथियार रखते हैं. वारदात के दौरान अगर कोई प्रतिरोध करने का प्रयास करता है, तो ये जानलेवा हमला करने से भी नहीं चूकते हैं. आमतौर पर ये रात को वारदात की फिराक में निकलते हैं. हालांकि, आज सूर्य नगर में इन्होंने दिनदहाड़े वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया.