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तीन दवाएं 'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' घोषित, कहीं आप भी नहीं कर रहे इस्तेमाल, देखें नाम

'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' घोषित इन दवाओं का उपयोग दर्द, बुखार और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है.

Commissionerate of Food Safety and Drug Control
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 3:51 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राज्यभर के औषधि नियंत्रकों को निर्देश जारी करते हुए तीन दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया है. विभाग ने इन दवाओं के स्टॉक की तत्काल जांच कर उन्हें बाजार से हटाने और उनके निर्माण एवं वितरण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश 30 जून, 2026 तक प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर जारी किया गया है.

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि जिन दवाओं के नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, उनमें फ्लेमोस्टार-एआर टैबलेट्स (ऐसिक्लोफेनाक+पैरासिटामोल), सेफिक्सीम डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आईपी 100 मिग्रा एमोक्सिसिलिन एवं पोटैशियम क्लैवुलानेट टैबलेट्स आईपी (625 मिग्रा) शामिल हैं. इन दवाओं का उपयोग आमतौर पर दर्द, बुखार और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है.

पढ़ें: जांच में जुकाम-बुखार की दवाओं के सैंपल हुए फेल, ड्रग विभाग ने 7 कंपनियों की 9 दवाइयों पर लगाई रोक

किन बीमारियों में होती हैं इन दवाओं का इस्तेमाल:

  1. फ्लेमोस्टार-एआर टैबलेट्स (ऐसिक्लोफेनाक + पैरासिटामोल): यह दवा दर्द और सूजन कम करने के लिए दी जाती है. इसका उपयोग गठिया (Arthritis), जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, मांसपेशियों के दर्द, दांत दर्द तथा ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में किया जाता है. पैरासिटामोल इसमें बुखार कम करने का भी काम करता है.
  2. सेफिक्सीम डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आईपी 100 मिग्रा: यह एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण जैसे गले का संक्रमण, कान का संक्रमण, टायफाइड, मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI) तथा श्वसन तंत्र के संक्रमण के इलाज में किया जाता है. बच्चों में भी डॉक्टर की सलाह पर इसका उपयोग किया जाता है.
  3. एमोक्सिसिलिन एवं पोटैशियम क्लैवुलानेट टैबलेट्स: यह व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवा है. इसका उपयोग फेफड़ों के संक्रमण, साइनस, कान, गले, त्वचा, दांत और मूत्र मार्ग के संक्रमण सहित कई बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार में किया जाता है. क्लैवुलानेट बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर दवा को अधिक प्रभावी बनाता है.

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नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी
MEDICINES BANNED IN MARKET
DRUG SAMPLES BELOW QUALITY
राजस्थान में 3 दवाओं पर रोक
3 MEDICINE NOT OF STANDARD QUALITY

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