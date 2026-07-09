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तीन दवाएं 'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' घोषित, कहीं आप भी नहीं कर रहे इस्तेमाल, देखें नाम

जयपुर: राजस्थान के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राज्यभर के औषधि नियंत्रकों को निर्देश जारी करते हुए तीन दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया है. विभाग ने इन दवाओं के स्टॉक की तत्काल जांच कर उन्हें बाजार से हटाने और उनके निर्माण एवं वितरण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश 30 जून, 2026 तक प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर जारी किया गया है.

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि जिन दवाओं के नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, उनमें फ्लेमोस्टार-एआर टैबलेट्स (ऐसिक्लोफेनाक+पैरासिटामोल), सेफिक्सीम डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आईपी 100 मिग्रा एमोक्सिसिलिन एवं पोटैशियम क्लैवुलानेट टैबलेट्स आईपी (625 मिग्रा) शामिल हैं. इन दवाओं का उपयोग आमतौर पर दर्द, बुखार और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है.