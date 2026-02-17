वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में डमी बैठे 3 MBBS स्टूडेंट और 2 सरकारी शिक्षक गिरफ्तार, एक MBBS स्टूडेंट हिरासत में
एसओजी ने अंडमान, कोलकाता, जालौर, कोटा और जयपुर से आरोपियों को किया गिरफ्तार है.
जयपुर: राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती प्रतियोगिता में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में एसओजी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन MBBS स्टूडेंट हैं और दो सरकारी शिक्षक हैं. जबकि एक MBBS स्टूडेंट को एसओजी ने शक के आधार पर हिरासत में लिया है. आरोपियों ने जिन अभ्यर्थियों की जगह लिखित परीक्षा दी, उनका चयन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में हुआ था. डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के 5 आरोपियों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार पांच आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम था. पड़ताल में सामने आया है कि गिरफ्तार पांच आरोपियों ने 3 से 5 लाख रुपए में डमी बनकर परीक्षा देने का सौदा किया था.
मूल अभ्यर्थियों को पहले कर चुके गिरफ्तार: उन्होंने बताया, डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में चयनित होने की शिकायतें एसओजी को मिली थी. प्राथमिक जांच के बाद 14 अभ्यर्थियों और अन्य के खिलाफ एसओजी ने 2023 में मुकदमा दर्ज किया था. इनमें से 5 अभ्यर्थियों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. अब पांच अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि एक को हिरासत में लिया गया है. जबकि इस मामले में जांच अधिकारी एएसपी प्रकाश शर्मा पहले 12 मूल अभ्यर्थियों, तीन डमी अभ्यर्थियों और पांच अन्य आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुके हैं.
किस आरोपी ने किसकी जगह दी परीक्षा?: उन्होंने बताया, जयपुर से एमबीबीएस (चतुर्थ सेमेस्टर) के छात्र महेश कुमार विश्नोई को दिनेश गोदारा की जगह परीक्षा देने, कोटा से एमबीबीएस (चतुर्थ सेमेस्टर) के विद्यार्थी महिपाल विश्नोई को सुरताराम के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पोर्ट ब्लेयर से एमबीबीएस (चतुर्थ सेमेस्टर) के विद्यार्थी सहीराम विश्नोई को दिनेश कुमार की जगह परीक्षा देने और सरकारी शिक्षक हनुमानराम को अशोक कुमार विश्नोई की जगह परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सरकारी शिक्षक निवास कुराड़ा को मनोहर सिंह विश्नोई के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. वहीं, मनोहर सिंह विश्नोई की जगह परीक्षा देने के आरोप में कोलकाता से एमबीबीएस छात्र प्रिंस को हिरासत में लिया गया है. उसे जयपुर लाया जा रहा है. इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम है.
विशेष सॉफ्टवेयर डवलप कर पहचान की: उन्होंने बताया कि इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती फोटोग्राफ के आधार पर डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वालों की पहचान करना था. इस पर आईजी शरत कविराज ने तकनीकी पहल करते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटाबेस के सामानांतर एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार करवाया. इस सॉफ्टवेयर में अभ्यर्थियों के फोटो और अन्य जानकारी दर्ज थे. इस डाटाबेस से संदिग्ध फोटोग्राफ्स का मिलान करके डमी बने आरोपियों की पहचान की गई. डीआईजी परिस देशमुख ने गहन तकनीकी विश्लेषण और सॉफ्टवेयर टूल्स के जरिए आरोपियों की पहचान पुख्ता की. जबकि जांच अधिकारी प्रकाश शर्मा ने ग्राउंड लेवल पर मुखबिरी तंत्र को मजबूत कर आरोपियों की वर्तमान लोकेशन की जानकारी जुटाई.