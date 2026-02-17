ETV Bharat / state

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में डमी बैठे 3 MBBS स्टूडेंट और 2 सरकारी शिक्षक गिरफ्तार, एक MBBS स्टूडेंट हिरासत में

जयपुर: राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती प्रतियोगिता में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में एसओजी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन MBBS स्टूडेंट हैं और दो सरकारी शिक्षक हैं. जबकि एक MBBS स्टूडेंट को एसओजी ने शक के आधार पर हिरासत में लिया है. आरोपियों ने जिन अभ्यर्थियों की जगह लिखित परीक्षा दी, उनका चयन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में हुआ था. डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के 5 आरोपियों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार पांच आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम था. पड़ताल में सामने आया है कि गिरफ्तार पांच आरोपियों ने 3 से 5 लाख रुपए में डमी बनकर परीक्षा देने का सौदा किया था. मूल अभ्यर्थियों को पहले कर चुके गिरफ्तार: उन्होंने बताया, डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में चयनित होने की शिकायतें एसओजी को मिली थी. प्राथमिक जांच के बाद 14 अभ्यर्थियों और अन्य के खिलाफ एसओजी ने 2023 में मुकदमा दर्ज किया था. इनमें से 5 अभ्यर्थियों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. अब पांच अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि एक को हिरासत में लिया गया है. जबकि इस मामले में जांच अधिकारी एएसपी प्रकाश शर्मा पहले 12 मूल अभ्यर्थियों, तीन डमी अभ्यर्थियों और पांच अन्य आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुके हैं. पढ़ें: भर्ती परीक्षाओं में डमी बिठाकर धांधली, 2000 अभ्यर्थी SOG के राडार पर, हर दिन मिल रही शिकायत