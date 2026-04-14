अचानक होने लगे रामकी एनवायरो कंपनी में धमाके, जोरदार ब्लास्ट से टूट गए घरों की अलमारियों में रखे बर्तन
CSP रवि सोनेर ने बताया, रामकी कंपनी में विस्फोट की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर है. किसी जनहानि की खबर नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 11:01 PM IST
धार: धार औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर-2 स्थित 'रामकी एनवायरो' कंपनी में मंगलवार को एक के बाद एक हुए तीन भीषण धमाकों से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि इनकी गूँज लगभग एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे न केवल औद्योगिक क्षेत्र बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी हड़कंप मच गया.
घरों में गिरे बर्तन और टीवी, ग्रामीणों में खौफ
धमाकों की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पास के तारपुरा और बजरंगपुरा गांवों में लोगों ने भूकंप जैसे झटके महसूस किए. ग्रामीणों के अनुसार, विस्फोट के प्रभाव से घरों की अलमारियों में रखे बर्तन और स्टैंड पर रखे टेलीविजन तक नीचे गिर गए. इस अप्रत्याशित घटना से भयभीत लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.
प्रशासन की कार्रवाई और स्थिति
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुँची. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है. नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) रवि सोनेर ने बताया रामकी कंपनी में विस्फोट की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर है. फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. धमाकों के वास्तविक कारणों की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है.
विवादों से पुराना नाता
कचरा प्रबंधन और निपटान का कार्य करने वाली रामकी एनवायरो कंपनी पहले भी विवादों में रही है. पिछले साल भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया को लेकर यह कंपनी देशभर में चर्चा और विरोध का केंद्र बनी थी.
सुरक्षा मानकों पर सवाल
इस ताजा घटना ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों और प्रबंधन की लापरवाही पर एक बार फिर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं. बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं और सुरक्षा में चूक के कारण स्थानीय निवासियों में प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है. फिलहाल, पुलिस और विशेषज्ञों की टीम बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये धमाके किसी तकनीकी खराबी के कारण हुए या मानवीय लापरवाही का परिणाम थे.