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बस्ती में ATM मदद के बहाने लगाते थे चूना; 11 दिनों में स्वाइप मशीन से उड़ाए तीन लाख रुपये, चार गिरफ्तार

बस्ती: एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए! मदद के बहाने आपके पास पहुंचने वाला शख्स आपकी पूरी जमा-पूंजी पर हाथ साफ कर सकता है. बस्ती में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों को ठगने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. शातिरों ने पहले मदद के बहाने एटीएम का पिन जान लेते, फिर असली कार्ड बदलकर दूसरे एटीएम से कैश निकालते और स्वाइप मशीन के जरिए भी रकम ट्रांसफर कर लेते थे.

कलवारी पुलिस और सर्विलांस टीम ने गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से अलग-अलग बैंकों के 103 एटीएम कार्ड, एक पीओएस स्वाइप मशीन, चार मोबाइल फोन, 15 हजार 430 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई किआ कार बरामद हुई है. पुलिस के मुताबिक, स्वाइप मशीन की जांच में 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच करीब 3 लाख 4 हजार रुपये के लेनदेन का पता चला है.

बस्ती में कार वाले एटीएम चोर गैंग का पर्दाफाश (Video Credit: ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, बस्ती के कुसौरा बाजार में 11 अक्टूबर को एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदात सामने आई थी. शिकायतकर्ता आफताब आलम पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे. इसी दौरान एटीएम में मौजूद दो लोगों ने मदद करने के बहाने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया. आरोप है कि दोनों ने उनका एटीएम पिन जान लिया और असली कार्ड बदलकर दूसरा कार्ड थमा दिया. आफताब आलम को इसकी भनक तक नहीं लगी. कुछ देर बाद उनके खाते से 30 हजार रुपये निकाल लिए गए. शिकायत के बाद कलवारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कलवारी पुलिस और सर्विलांस टीम को खुलासे की जिम्मेदारी सौंपी गई.जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के हाथ एक ऐसे गैंग तक पहुंचे, जो कथित तौर पर अलग-अलग जिलों में इसी तरीके से लोगों को निशाना बना रहा था. पुलिस ने बिट्टू कुमार, राहुल, मनीष और आर्यन को गिरफ्तार किया है. आरोपी हरियाणा के हिसार जिले के अलग-अलग गांवों के रहने वाले बताए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी किआ कैरेंस कार से दूसरे जिलों में जाते थे और एटीएम से कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी कर देते थे. इसके बाद गैंग के सदस्य एटीएम के अंदर पहुंचकर पैसे निकालने आए लोगों को मदद के बहाने उलझाते, उनका पिन जान लेते और कार्ड बदल देते थे.पुलिस के अनुसार, कार्ड बदलने के बाद आरोपी दूसरे एटीएम से नकदी निकालते थे. इसके अलावा, अपने पास मौजूद भारत पे स्वाइप मशीन में कार्ड लगाकर भी रकम ट्रांसफर करते थे. बरामद मशीन की जांच में 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 के बीच विभिन्न लोगों के कार्ड बदलकर कुल 3 लाख 4 हजार 61 रुपये ट्रांसफर किए जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस को बस्ती के अलावा लखनऊ, खलीलाबाद, वाराणसी और अन्य जिलों में भी वारदात किए जाने की जानकारी मिली है. स्वाइप मशीन गुजरात की एक फर्म के नाम पर बताई जा रही है, जिसके संबंध में आगे की जांच की जा रही है.इस कार्रवाई में पुलिस ने 103 एटीएम कार्ड, 15 हजार 430 रुपये नकद, चार मोबाइल फोन, एक पीओएस स्वाइप मशीन, एक कथित कूटरचित नंबर प्लेट और वारदात में इस्तेमाल की गई किआ कार बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में बिट्टू कुमार के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. मनीष, राहुल और आर्यन के खिलाफ भी पूर्व के आपराधिक मामलों का विवरण सामने आया है.

गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर दर्ज मुकदमे में बीएनएस की अन्य धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. पुलिस अब गैंग के दूसरे संभावित सदस्यों, अलग-अलग खातों में हुए लेनदेन और अन्य वारदातों की कड़ियां खंगाल रही है.