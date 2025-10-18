ETV Bharat / state

लखनऊ में साइबर ठगों ने किया 3.27 करोड़ का फ्रॉड; आगरा में हिंदी संस्थान निदेशक के खाते से उड़ाई रकम

लखनऊ में साइबर ठगों ने किया 3.27 करोड़ का फ्रॉड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/आगरा: सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाते हुए साइबर ठगों ने लखनऊ में एक कारोबारी सहित दो लोगों से 3 करोड़ 27 लाख रुपए ठग लिए. दोनों को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर झांसा दिया गया. दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है. वहीं, आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान के डायरेक्टर के खाते से ठगों ने 3.27 लाख रुपए गायब कर दिए. इस मामले में भी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है. लखनऊ में कारोबारी को महिला ने फंसाया: गोमती नगर के वरदानखंड निवासी कारोबारी प्रज्ञा कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पहचान जुलाई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फरहा अरोरा नामक महिला से हुई. महिला ने खुद को शेयर बाजार का स्पेशलिस्ट बताया. निवेश के नाम पर बड़े मुनाफे का लालच दिया. फरहा ने कारोबारी को एक लिंक भेजा और ऐप डाउनलोड करवाकर निवेश शुरू कराया. प्रज्ञा कुमार सिंह ने 14 जुलाई से 4 अक्टूबर के बीच कुल 2 करोड़ 94 लाख रुपए ऐप के जरिए निवेश किए. कारोबारी ने अपना मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो उनका अकाउंट अचानक ब्लॉक कर दिया गया. इसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ. इसी तरह की दूसरी ठगी: अलीगंज सेक्टर-ई निवासी रामेश्वर दयाल गुप्ता ने बताया कि उन्हें भी एक लिंक के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहा गया. रामेश्वर दयाल ने कुल 30 लाख 49 हजार रुपए जमा किए. बाद में उन्हें पता चला कि वह साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं. पीड़ित में अलीगंज थाने में ठगी की एफआईआर दर्ज कराई है. साइबर इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं. पुलिस द्वारा तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. ठगी में इस्तेमाल किए गए लिंक, मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के विवरण के आधार पर जालसाजों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.