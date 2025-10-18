ETV Bharat / state

लखनऊ में साइबर ठगों ने किया 3.27 करोड़ का फ्रॉड; आगरा में हिंदी संस्थान निदेशक के खाते से उड़ाई रकम

आगरा डीसीपी सोनम कुमार ने बताया, साइबर सेल टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बैंक खाते ब्लॉक कराए हैं. पुलिस जांच कर रही है.

लखनऊ में साइबर ठगों ने किया 3.27 करोड़ का फ्रॉड.
लखनऊ में साइबर ठगों ने किया 3.27 करोड़ का फ्रॉड. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 7:50 AM IST

लखनऊ/आगरा: सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाते हुए साइबर ठगों ने लखनऊ में एक कारोबारी सहित दो लोगों से 3 करोड़ 27 लाख रुपए ठग लिए. दोनों को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर झांसा दिया गया. दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है. वहीं, आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान के डायरेक्टर के खाते से ठगों ने 3.27 लाख रुपए गायब कर दिए. इस मामले में भी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है.

लखनऊ में कारोबारी को महिला ने फंसाया: गोमती नगर के वरदानखंड निवासी कारोबारी प्रज्ञा कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पहचान जुलाई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फरहा अरोरा नामक महिला से हुई. महिला ने खुद को शेयर बाजार का स्पेशलिस्ट बताया. निवेश के नाम पर बड़े मुनाफे का लालच दिया. फरहा ने कारोबारी को एक लिंक भेजा और ऐप डाउनलोड करवाकर निवेश शुरू कराया.

प्रज्ञा कुमार सिंह ने 14 जुलाई से 4 अक्टूबर के बीच कुल 2 करोड़ 94 लाख रुपए ऐप के जरिए निवेश किए. कारोबारी ने अपना मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो उनका अकाउंट अचानक ब्लॉक कर दिया गया. इसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ.

इसी तरह की दूसरी ठगी: अलीगंज सेक्टर-ई निवासी रामेश्वर दयाल गुप्ता ने बताया कि उन्हें भी एक लिंक के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहा गया. रामेश्वर दयाल ने कुल 30 लाख 49 हजार रुपए जमा किए. बाद में उन्हें पता चला कि वह साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं. पीड़ित में अलीगंज थाने में ठगी की एफआईआर दर्ज कराई है.

साइबर इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं. पुलिस द्वारा तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. ठगी में इस्तेमाल किए गए लिंक, मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के विवरण के आधार पर जालसाजों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

आगरा में निदेशक को लगाया चूना: आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी से साइबर क्रिमिनल ने तीन लाख रुपए ठग लिए. साइबर क्रिमिनल ने उनके मोबाइल पर आरटीओ के नाम से एपीके फाइल भेजी. प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने एपीके फाइल पर क्लिक कर दिया तो उनका मोबाइल हैक हो गया. इसके बाद साइबर क्रिमिनल ने खातों में सेंध लगाकर निकासी सीमा बढ़ाई और दो बैंक खातों से तीन लाख रुपए निकाल लिए गए.

निदेशक प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी को ठगी का पता चला तो उन्होंने साइबर सेल के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत की. शिकायत पर पुलिस ने जांच की. डीसीपी सोनम कुमार ने बताया कि साइबर सेल के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बैंक खाते ब्लॉक कराए हैं. न्यू आगरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. एपीके फाइलों और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए.

ठगी की रकम से खरीदा सोना: प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने बताया कि एपीके फाइल आने के लगभग 4-5 दिन बाद 28 अगस्त की रात मेरे दोनों बैंक खातों में रुपए आए. इसके बाद दूसरे दिन सुबह करीब 6 बजे बैंक खातों से रुपए निकलने लगातार 6 मैसेज मेरे मोबाइल पर आए. साइबर क्रिमिनल ने 302782 रुपए निकाल लिए. ठगी की रकम से गाड़ी की ईएमआई भरने के साथ सोना भी खरीदा गया.

25 हजार से एक लाख कर ली निकासी सीमा: केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने बताया कि साइबर क्रिमिनल ने मेरा मोबाइल हैक करके बैंक खातों की निकासी सीमा 25 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर ली. बैंक खातों से रुपए की निकासी एडोनमो प्राइवेट और नवी टेक्नोलॉजी के नाम की फर्म में किया गया. इसमें मिथलेश मंडल नाम के युवक नाम सामने आया है.

