ETV Bharat / state

हरियाणा के नूंह में टेंपो ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, ड्राइवर हादसे में घायल

दिल्ली अलवर मुख्य राजमार्ग 248 पर बाइक और टेंपो की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं टेंपो चालक की हालत गंभीर है.

3 killed in road accident in Nuh
नूंह में सड़क हादसे में 3 की मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 25, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः दिल्ली-अलवर मुख्य राजमार्ग पर सिटी थाना अंतर्गत गांव धमाला के पास अनियंत्रित टेंपो चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर दे मारी, जिससे बाइक पर सवार तीन लोगों में से एक की मौत मौके पर ही हो गई. जबकि गंभीर रूप से दो घायलों की अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई. वहीं टेंपो चालक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल है.

उमरा उमरी के थे तीनों बाइक सवारः प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली-अलवर राजमार्ग पर बड़कली की ओर से एक तेज रफ्तार टेंपो ने विपरीत दिशा से आ रहे बाइक में टक्कर मार दी. हादसे के समय बाइक पर 3 लोग सवार थे. बाइक पर सवार एक युवक सहित दो महिला गंभीर रूप से घायल हो गए. एक की मौके पर मौत हो गई. वहीं स्थानीय लोग 2 अन्य घायलों को अस्पताल लेकर जा रहे थे, अस्पताल जाने के रास्ते में उनकी मौत हो गई. मृतकों की पहचान नूंह के उमरा उमरी की बताई जा रही है.

सड़क हादसे में 3 की मौत (Etv Bharat)

फिर लील गई तीन जिंदगियां: लंबे समय से जिला मुख्यालय नूंह से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक फोरलेन बनाने की मांग की जा रही थी. प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर हरियाणा के सभी मंत्रियों के समक्ष इस मार्ग को बनाए जाने की मांग रखी गई थी. धरना-प्रदर्शन भी किए गए लेकिन फोरलेन नहीं बनने के चलते मेवात के जनमानस की लगातार क्षति होती रही है.

लंबे समय से फोर लेन की मांगः फजरूद्दीन बेसर डॉक्टर अस्पाक आलम, जफरुद्दीन, शिव मंदिर अध्यक्ष अनिल गोयल, सहित क्षेत्र के सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि "सरकार द्वारा हाल ही के दिनों में फोरलेन बनाने को लेकर टेंडर निकाला गया है लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाया है जिसके चलते लगातार इस रोड पर दुर्घटनाएं हो रही है जो क्षेत्र की जनमानस के लिए भारी क्षति है."

ये भी पढ़ें-नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अचानक फटी कार की टायर, हादसे में महिला और बच्चे की मौत

TAGGED:

नूंह में सड़क हादसे में 3 की मौत
ROAD ACCIDENT IN NUH
ROAD ACCIDENT IN HARYANA
दिल्ली अलवर मुख्य राजमार्ग 248
3 KILLED IN ROAD ACCIDENT IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.