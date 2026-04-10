ETV Bharat / state

सहारनपुर में दर्दनाक हादसा : टेंट में सो रहे मजदूरों पर पलटा बजरी से लदा ट्रक, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर

सहारनपुर : सहारनपुर के नागल थाना इलाके में गुरुवार देर रात उस वक्त कोहराम मच गया, जब बजरी से भरा एक ट्रक मज़दूरों के टेंट पर पलट गया. इस दर्दनाक हादसे में तीन मज़दूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है. मजदूरों की चीख-पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से ट्रक के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन मजदूरों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है. वहीं, हादसे बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है.

दरअसल, यह दर्दनाक हादसा सीडकी-झबरेड़ा मार्ग पर बोहदुपुर गांव के पास काली नदी पर बन रहे पुल के पास हुआ है. जानकारी के मुताबिक पुल का निर्माण कार्य पिछले डेढ़ महीने से चल रहा है और पास में ही मज़दूर टेंट लगाकर रह रहे थे. गुरुवार आधी रात के करीब ट्रक ड्राइवर ने पुल के बगल में बने वैकल्पिक रास्ते की बजाय सीधे अधूरे पुल पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलटकर टेंट पर गिर गया। हादसे के वक्त टेंट में सो रहे पांच मज़दूर बजरी के नीचे दब गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. उसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद सभी मज़दूरों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा.