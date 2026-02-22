बदायूं-बरेली मथुरा हाइवे पर रोडवेज बस बारातियों को ले जा रही बस से टकराई, 3 की मौत 12 घायल
बदायूं-बरेली मथुरा हाइवे पर हुए हादसे में घायलों को पुलिस ने मेडिकल कालेज में भर्ती कराया. घायलों में कुछ की हालत गंभीर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 10:25 AM IST
बदायूं : बदायूं में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई. मरने वाले सभी प्राइवेट बस के बाराती हैं. वहीं इस टक्कर में 12 लोग घायल हुए हैं. इस हादसे में रोडवेज बस के ड्राइवर समेत दो लोग भी घायल हुए हैं. इस हादसे में किशन, सोनू और योगेश मारे गए और 12 लोग जख्मी हुए हैं.
बता दें कि जनपद कासगंज की बारात नगला भम्मा जनपद शाहजहांपुर के बारहकला गई हुई थी, जो सुबह बापस जनपद कासगंज लौट रही थी. इसी दौरान हादसा हुआ. घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है. वहीं 3 गंभीर रूप से घायलों को बरेली रेफर किया गया है.
यह हादसा बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली मथुरा हाईवे पर हुआ. कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र के गांव नगला भम्मा निवासी प्रेमपाल के बेटे राजवीर की शनिवार को शाहजहांपुर के बारह कला बारात गई थी.
सुबह करीब 4:00 बजे बारात बस बारातियों को लेकर वापस लौट रही थी कि उझानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली मथुरा नेशनल हाईवे आज तड़के 5:20 बजे भीषण हादसा हो गया.
इस हादसे में रोडवेज बदायूं डिपो की बस एक निजी बस से टकरा गई. हादसे में कासगंज के ईशेपुर के योगेश घायल हो गए. वहीं वीवी सलेमपुर के सोनू घायल हो गए. उझानी कोतवाली के कछला के वार्ड नंबर पांच के रहने वाले किशन की मौत हो गई.
इसी के साथ कासगंज के जीतू,वासु, सुरेश, मुरारी लाल, अभिषेक, मुन्नालाल,सत्यवीर, निछत्र पाल, राम सुशील समेत 12 लोग घायल हो गए.
परिजनों ने बताया कि उनकी बस जैसे ही उझानी कोतवाली क्षेत्र में बरेली मथुरा हाइवे पर गांव जिरौलिया के पास पहुंची कि सामने से आ रही रोडवेज की बस से आमने-सामने से टक्कर हो गई. इन लोगों को परिजन बरेली ले गए. घायल मुन्नालाल,सत्यवीर, निछत्र पाल, राम सुशील को बरेली रेफर किया गया है.
दूल्हे के भाई राजेश के अनुसार इस हादसे के समय निजी बस में करीब 55 लोग सवार थे. जैसे ही हादसा हुआ. चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में निजी बस की एक साइड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इस हादसे में किशन, सोनू और योगेश मारे गए.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. वहीं मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा है. आपको बता दे की बरेली मथुरा हाईवे का निर्माण कर चल रहा है और यह रोड वन वे चल रही थी. अंदेशा है कि बस ड्राइवर के नींद में आने या वन वे होने के कारण यह हादसा हुआ.
