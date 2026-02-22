ETV Bharat / state

बदायूं-बरेली मथुरा हाइवे पर रोडवेज बस बारातियों को ले जा रही बस से टकराई, 3 की मौत 12 घायल

बदायूं-बरेली मथुरा हाइवे पर बसों की टक्कर 3 की मौत 10 घायल. ( ETV Bharat )

बदायूं : बदायूं में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई. मरने वाले सभी प्राइवेट बस के बाराती हैं. वहीं इस टक्कर में 12 लोग घायल हुए हैं. इस हादसे में रोडवेज बस के ड्राइवर समेत दो लोग भी घायल हुए हैं. इस हादसे में किशन, सोनू और योगेश मारे गए और 12 लोग जख्मी हुए हैं. बता दें कि जनपद कासगंज की बारात नगला भम्मा जनपद शाहजहांपुर के बारहकला गई हुई थी, जो सुबह बापस जनपद कासगंज लौट रही थी. इसी दौरान हादसा हुआ. घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है. वहीं 3 गंभीर रूप से घायलों को बरेली रेफर किया गया है. यह हादसा बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली मथुरा हाईवे पर हुआ. कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र के गांव नगला भम्मा निवासी प्रेमपाल के बेटे राजवीर की शनिवार को शाहजहांपुर के बारह कला बारात गई थी. सुबह करीब 4:00 बजे बारात बस बारातियों को लेकर वापस लौट रही थी कि उझानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली मथुरा नेशनल हाईवे आज तड़के 5:20 बजे भीषण हादसा हो गया. इस हादसे में रोडवेज बदायूं डिपो की बस एक निजी बस से टकरा गई. हादसे में कासगंज के ईशेपुर के योगेश घायल हो गए. वहीं वीवी सलेमपुर के सोनू घायल हो गए. उझानी कोतवाली के कछला के वार्ड नंबर पांच के रहने वाले किशन की मौत हो गई.